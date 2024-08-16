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Путин контролирует ситуацию в Курской области, заявил врио губернатора - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/putin-1966612884.html
Путин контролирует ситуацию в Курской области, заявил врио губернатора
Путин контролирует ситуацию в Курской области, заявил врио губернатора - РИА Новости, 16.08.2024
Путин контролирует ситуацию в Курской области, заявил врио губернатора
Президент РФ Владимир Путин постоянно контролирует ситуацию в Курской области, заявил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:01
2024-08-16T15:01
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
общество
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КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постоянно контролирует ситуацию в Курской области, заявил врио губернатора Алексей Смирнов. "Хочу сказать спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который практически лично постоянно контролирует эту ситуацию и оказывает поддержку на федеральном уровне, и правительству РФ", - заявил Смирнов на брифинге в Курске. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/belousov-1966592942.html
https://ria.ru/20240816/sovbez-1966591843.html
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россия, курская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Общество
Путин контролирует ситуацию в Курской области, заявил врио губернатора

Смирнов: Путин постоянно контролирует ситуацию в Курской области

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постоянно контролирует ситуацию в Курской области, заявил врио губернатора Алексей Смирнов.
"Хочу сказать спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который практически лично постоянно контролирует эту ситуацию и оказывает поддержку на федеральном уровне, и правительству РФ", - заявил Смирнов на брифинге в Курске.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Белоусов находится на одном из пунктов управления
Вчера, 13:55
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Путин провел совещание с членами Совбеза
Вчера, 13:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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