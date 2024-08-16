https://ria.ru/20240816/putin-1966594506.html

Путин предложил Совбезу обсудить технические решения, применяемые в СВО

Путин предложил Совбезу обсудить технические решения, применяемые в СВО - РИА Новости, 16.08.2024

Путин предложил Совбезу обсудить технические решения, применяемые в СВО

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить новые технические решения, применяемые в ходе специальной военной... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:58

2024-08-16T13:58

2024-08-16T14:00

безопасность

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965168916_0:63:3415:1984_1920x0_80_0_0_b04de868fe0ddb9a4745b172b596364f.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить новые технические решения, применяемые в ходе специальной военной операции."Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции", - сказал Путин в начале оперативного совещания с членами Совбеза в пятницу.

https://ria.ru/20240816/viking-1966213437.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия