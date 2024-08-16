https://ria.ru/20240816/putin-1966594506.html
Путин предложил Совбезу обсудить технические решения, применяемые в СВО
Путин предложил Совбезу обсудить технические решения, применяемые в СВО - РИА Новости, 16.08.2024
Путин предложил Совбезу обсудить технические решения, применяемые в СВО
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить новые технические решения, применяемые в ходе специальной военной... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:58
2024-08-16T13:58
2024-08-16T14:00
безопасность
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности РФ обсудить новые технические решения, применяемые в ходе специальной военной операции."Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции", - сказал Путин в начале оперативного совещания с членами Совбеза в пятницу.
https://ria.ru/20240816/viking-1966213437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин предложил Совбезу обсудить технические решения, применяемые в СВО
Путин предложил обсудить новые технические решения, применяемые в СВО