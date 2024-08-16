https://ria.ru/20240816/pushkov-1966579842.html

Пушков обвинил ВОЗ в глобальной манипуляции

Пушков обвинил ВОЗ в глобальной манипуляции - РИА Новости, 16.08.2024

Пушков обвинил ВОЗ в глобальной манипуляции

Верить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и следовать её рекомендациям означает быть частью глобальной манипуляции, заявил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:17

2024-08-16T13:17

2024-08-16T15:56

россия

алексей пушков

тедрос адханом гебрейесус

александр гинцбург

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Верить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и следовать её рекомендациям означает быть частью глобальной манипуляции, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя решение ВОЗ объявить эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. "ВОЗ не терпится объявить новую пандемию, чтобы поставить под контроль большой фармы и коллективного Запада всю планету, включая его собственных граждан. Теперь в ВОЗ придумали угрозу глобальной пандемии "обезьяньей чумы". Они давно ее предсказывали, - и вот она появилась, как по заказу: один случай в Швеции! Следовать диагнозам и рекомендациям ВОЗ означает быть частью глобальной манипуляции. Если кому еще неясно", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Позднее Пушков отметил, что ВОЗ в настоящее время является "получастной" международной организацией. По его словам, главный "собственник" ВОЗ в настоящее время - Билл Гейтс."В 2020-2021 годах Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 1,183 миллиардов долларов ВОЗ, что составило 18,75% ее бюджета. Это заметно больше, чем выделил ее главный государственный донор - США (обеспечивают 15,1% бюджета ВОЗ). Таким образом, руководящие структуры ВОЗ находятся "в кармане" у Гейтса, он там заказывает музыку. А Гейтс, как и его друг Клаус Швабб, мечтающий о глобальной "перезагрузке мира" - точно не друг человечества", - резюмировал политик.Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что научно-исследовательская работа (НИР) по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена, её доклинические испытания могут занять 6-7 месяцев.

https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html

https://ria.ru/20240815/ospa-1966297733.html

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россия, алексей пушков, тедрос адханом гебрейесус, александр гинцбург