https://ria.ru/20240816/pushilin-1966690289.html

Пушилин отметил работу службы безопасности ТЦ в Донецке после удара ВСУ

Пушилин отметил работу службы безопасности ТЦ в Донецке после удара ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024

Пушилин отметил работу службы безопасности ТЦ в Донецке после удара ВСУ

Служба безопасности донецкого гипермаркета "Галактика", по которому нанесли удар ВСУ, вовремя вывела максимальное количество посетителей, спасая жизни людей,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T20:26

2024-08-16T20:26

2024-08-16T20:45

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

денис пушилин

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Служба безопасности донецкого гипермаркета "Галактика", по которому нанесли удар ВСУ, вовремя вывела максимальное количество посетителей, спасая жизни людей, сотрудников нужно представить к наградам, заявил глава ДНР Денис Пушилин.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11. По информации Пушилина, среди пострадавших подросток 2008 года рождения, который в настоящий момент находится в реанимации. В минздраве ДНР сообщают, что у большинства пострадавших минно-взрывные травмы и контузии."Естественно, там было много посетителей днем, но, к большому счастью, очень правильно и достаточно грамотно отработала служба безопасности магазина. То есть постарались максимально вывести посетителей из него. И данные сотрудники, я считаю, правильно (их) представить к наградам Донецкой Народной Республики, потому что, действительно, они спасли жизнь этим посетителям", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

https://ria.ru/20240816/pushilin-1966689028.html

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Наталья Макарова

донецк, вооруженные силы украины, денис пушилин, в мире, донецкая народная республика