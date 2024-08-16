https://ria.ru/20240816/pushilin-1966657667.html

ВСУ при обстреле гипермаркета в Донецке использовали натовскую артиллерию

ВСУ при обстреле гипермаркета в Донецке использовали натовскую артиллерию - РИА Новости, 16.08.2024

ВСУ при обстреле гипермаркета в Донецке использовали натовскую артиллерию

Украинские войска при обстреле гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка использовали ударные беспилотники и артиллерию "натовского" калибра 155... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:39

2024-08-16T17:39

2024-08-16T17:39

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска при обстреле гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка использовали ударные беспилотники и артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11. "Боевики нанесли массированный удар по Петровскому району с использованием артиллерии калибром 155 миллиметров, а также ударных беспилотных летательных аппаратов", - рассказал Пушилин в видеосообщении. Он добавил, что к этому часу со стороны ВСУ совершено 14 вооруженных атак, выпущено порядка 50 боеприпасов.

https://ria.ru/20240816/donetsk-1966624951.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия