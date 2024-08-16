https://ria.ru/20240816/pushilin-1966657667.html
ВСУ при обстреле гипермаркета в Донецке использовали натовскую артиллерию
ВСУ при обстреле гипермаркета в Донецке использовали натовскую артиллерию - РИА Новости, 16.08.2024
ВСУ при обстреле гипермаркета в Донецке использовали натовскую артиллерию
Украинские войска при обстреле гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка использовали ударные беспилотники и артиллерию "натовского" калибра 155... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:39
2024-08-16T17:39
2024-08-16T17:39
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966645876_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c7ca59fe38f128c3145e8c28680fab6.jpg
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска при обстреле гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка использовали ударные беспилотники и артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11. "Боевики нанесли массированный удар по Петровскому району с использованием артиллерии калибром 155 миллиметров, а также ударных беспилотных летательных аппаратов", - рассказал Пушилин в видеосообщении. Он добавил, что к этому часу со стороны ВСУ совершено 14 вооруженных атак, выпущено порядка 50 боеприпасов.
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966624951.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966645876_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f7bb6935da1d54614c2776b5a25712c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ при обстреле гипермаркета в Донецке использовали натовскую артиллерию
Пушилин: гипермаркет в Донецке обстреливали натовскими снарядами