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ВСУ при обстреле гипермаркета в Донецке использовали натовскую артиллерию - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/pushilin-1966657667.html
ВСУ при обстреле гипермаркета в Донецке использовали натовскую артиллерию
ВСУ при обстреле гипермаркета в Донецке использовали натовскую артиллерию - РИА Новости, 16.08.2024
ВСУ при обстреле гипермаркета в Донецке использовали натовскую артиллерию
Украинские войска при обстреле гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка использовали ударные беспилотники и артиллерию "натовского" калибра 155... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:39
2024-08-16T17:39
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска при обстреле гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка использовали ударные беспилотники и артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11. "Боевики нанесли массированный удар по Петровскому району с использованием артиллерии калибром 155 миллиметров, а также ударных беспилотных летательных аппаратов", - рассказал Пушилин в видеосообщении. Он добавил, что к этому часу со стороны ВСУ совершено 14 вооруженных атак, выпущено порядка 50 боеприпасов.
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ при обстреле гипермаркета в Донецке использовали натовскую артиллерию

Пушилин: гипермаркет в Донецке обстреливали натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
Гипермаркет Галактика после обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Гипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска при обстреле гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка использовали ударные беспилотники и артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.
"Боевики нанесли массированный удар по Петровскому району с использованием артиллерии калибром 155 миллиметров, а также ударных беспилотных летательных аппаратов", - рассказал Пушилин в видеосообщении.
Он добавил, что к этому часу со стороны ВСУ совершено 14 вооруженных атак, выпущено порядка 50 боеприпасов.
Удар ВСУ по гипермаркету Галактика в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Волонтер рассказал о спасении людей с места удара по гипермаркету в Донецке
Вчера, 15:53
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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