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Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:02 16.08.2024 (обновлено: 12:03 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/pushilin-1966562954.html
Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре
Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 16.08.2024
Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре
Ситуация в Часовом Яре напряженная, в городе идут боевые действия, ВС РФ освобождают дом за домом, но противник пока не принял решения покинуть город, сообщил... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:02
2024-08-16T12:03
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ситуация в Часовом Яре напряженная, в городе идут боевые действия, ВС РФ освобождают дом за домом, но противник пока не принял решения покинуть город, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". "Ситуация остается напряженная. В самом городе ведут боевые действия, освобождается улица, дом за домом, но ситуация остается достаточно напряженной. Пока не видим, что противник принял решение о покидании данного населенного пункта", - сказал он.
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре

Пушилин: ситуация в Часовом Яре напряженная, ВС России освобождают дом за домом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ситуация в Часовом Яре напряженная, в городе идут боевые действия, ВС РФ освобождают дом за домом, но противник пока не принял решения покинуть город, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
«
"Ситуация остается напряженная. В самом городе ведут боевые действия, освобождается улица, дом за домом, но ситуация остается достаточно напряженной. Пока не видим, что противник принял решение о покидании данного населенного пункта", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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