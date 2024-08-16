https://ria.ru/20240816/pushilin-1966562954.html

Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре

Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 16.08.2024

Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре

Ситуация в Часовом Яре напряженная, в городе идут боевые действия, ВС РФ освобождают дом за домом, но противник пока не принял решения покинуть город, сообщил... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:02

2024-08-16T12:02

2024-08-16T12:03

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ситуация в Часовом Яре напряженная, в городе идут боевые действия, ВС РФ освобождают дом за домом, но противник пока не принял решения покинуть город, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". "Ситуация остается напряженная. В самом городе ведут боевые действия, освобождается улица, дом за домом, но ситуация остается достаточно напряженной. Пока не видим, что противник принял решение о покидании данного населенного пункта", - сказал он.

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф