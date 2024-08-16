https://ria.ru/20240816/pulemetchik-1966516288.html

На Украине мобилизовали инвалида с тремя пальцами и сделали пулеметчиком

На Украине мобилизовали инвалида с тремя пальцами и сделали пулеметчиком - РИА Новости, 16.08.2024

На Украине мобилизовали инвалида с тремя пальцами и сделали пулеметчиком

Украинские военкомы мобилизовали инвалида третьей группы без двух пальцев, которого в ВСУ определили в пулеметчики, рассказал РИА Новости сам пострадавший,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T05:49

2024-08-16T05:49

2024-08-16T05:49

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские военкомы мобилизовали инвалида третьей группы без двух пальцев, которого в ВСУ определили в пулеметчики, рассказал РИА Новости сам пострадавший, украинский военнопленный Вадим Гаврощенко. Вадим - инвалид третьей группы, в детстве он лишился указательного и среднего пальцев на правой руке. Одиннадцатого декабря 2023 года в Изюмском районе Харьковской области сотрудники полиции остановили его для проверки документов и отправили в военкомат, так как по новому украинскому закону все отсрочки от призыва недействительны. После прохождения военно-врачебной комиссии Вадим принес в украинский военкомат справку о непригодности к военной службе, но его еще раз отправили в поликлинику. "Опять дошел до травматолога, дал он направление на больницу, сделали снимки. Что я понял по его почерку - "придатный к службе" (пригодный к военной службе - ред.)", - сказал собеседник агентства. По словам пленного, его отправили служить в 151-ю бригаду ВСУ. "Дали мне пулемет, сказали: "На, будешь пулеметчиком", - рассказал он. В плен Гаврощенко попал в районе села Прогресс в ДНР.

https://ria.ru/20240815/minoborony-1966407051.html

https://ria.ru/20240815/plennyy-1966303651.html

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украина, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире