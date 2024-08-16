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"В ближайшие недели": в ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском
"В ближайшие недели": в ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском - РИА Новости, 16.08.2024
"В ближайшие недели": в ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском
Украинская армия в ближайшие несколько недель, вероятно, будет полностью отброшена назад, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:41
2024-08-16T11:41
2024-08-16T11:41
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валерий герасимов
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владимир путин
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинская армия в ближайшие несколько недель, вероятно, будет полностью отброшена назад, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt, комментируя атаку ВСУ на Курскую область."Мы увидим это в ближайшие 2-3 недели, и тогда нужно будет задать вопрос: стоило ли это того? Возможно ли удержаться (для ВСУ. — Прим. ред.), или вообще не стоит терпеть огромные потери, и, в конце концов, ВСУ отбросят назад?" — отметил он.Рихтер подчеркнул, что скоро просчет Украины станет совсем очевидным. При этом, добавил он, российская армия продолжает активно продвигаться в Донбассе.Утром 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240816/vsu-1966541008.html
https://ria.ru/20240816/ataka-1966528939.html
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в мире, курская область, россия, украина, валерий герасимов, апты алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, welt
В мире, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Welt
"В ближайшие недели": в ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском
Полковник Рихтер: в ближайшие пару недель ВСУ будут полностью отброшены назад