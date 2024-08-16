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В Приморье частично остаются без света Надеждинский район и Владивосток
В Приморье частично остаются без света Надеждинский район и Владивосток - РИА Новости, 16.08.2024
В Приморье частично остаются без света Надеждинский район и Владивосток
Частично остаются без света Надеждинский район и Владивосток, сообщила исполняющая обязанности министра энергетики региона Елена Шиш, ее видеообращение... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:57
2024-08-16T18:57
2024-08-16T19:23
происшествия
надеждинский район
владивосток
масштабное отключение света в приморье
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Частично остаются без света Надеждинский район и Владивосток, сообщила исполняющая обязанности министра энергетики региона Елена Шиш, ее видеообращение опубликовано в Telegram-канале правительства региона. Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. "К этому времени: частично отключен Надеждинский район и Владивосток. Сотрудники ДРСК продолжают подключать всех потребителей к электроснабжению", - сказала Шиш на видеозаписи.В свою очередь ДРСК сообщила, что восстановительные работы ведутся совместно со смежными сетевыми организациями. "Все силы направлены на Надеждинский район и Владивосток. Работы будут продолжаться до полного подключения всех потребителей", - добавили в компании.
https://ria.ru/20240816/elektrosnabzhenie--1966629123.html
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Происшествия, Надеждинский район, Владивосток, Масштабное отключение света в Приморье, Приморский край, Россия, Общество
В Приморье частично остаются без света Надеждинский район и Владивосток
Минэнерго Приморья: частично остаются без света Надеждинский район и Владивосток