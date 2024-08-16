https://ria.ru/20240816/primore-1966675401.html

В Приморье частично остаются без света Надеждинский район и Владивосток

В Приморье частично остаются без света Надеждинский район и Владивосток - РИА Новости, 16.08.2024

В Приморье частично остаются без света Надеждинский район и Владивосток

Частично остаются без света Надеждинский район и Владивосток, сообщила исполняющая обязанности министра энергетики региона Елена Шиш, ее видеообращение... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T18:57

2024-08-16T18:57

2024-08-16T19:23

происшествия

надеждинский район

владивосток

масштабное отключение света в приморье

приморский край

россия

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Частично остаются без света Надеждинский район и Владивосток, сообщила исполняющая обязанности министра энергетики региона Елена Шиш, ее видеообращение опубликовано в Telegram-канале правительства региона. Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. "К этому времени: частично отключен Надеждинский район и Владивосток. Сотрудники ДРСК продолжают подключать всех потребителей к электроснабжению", - сказала Шиш на видеозаписи.В свою очередь ДРСК сообщила, что восстановительные работы ведутся совместно со смежными сетевыми организациями. "Все силы направлены на Надеждинский район и Владивосток. Работы будут продолжаться до полного подключения всех потребителей", - добавили в компании.

https://ria.ru/20240816/elektrosnabzhenie--1966629123.html

надеждинский район

владивосток

приморский край

россия

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