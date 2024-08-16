https://ria.ru/20240816/primore-1966629237.html
Большинству жителей в Приморье вернули электроснабжение
Большинству жителей в Приморье вернули электроснабжение - РИА Новости, 16.08.2024
Большинству жителей в Приморье вернули электроснабжение
Большая часть потребителей Приморья подключена к электричеству, ориентировочное время восстановления электроснабжения оставшихся потребителей 1 - 1,5 часа,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:09
2024-08-16T16:09
2024-08-16T16:36
масштабное отключение света в приморье
приморский край
происшествия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Большая часть потребителей Приморья подключена к электричеству, ориентировочное время восстановления электроснабжения оставшихся потребителей 1 - 1,5 часа, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов края сообщали, что остались без электричества. Губернатор Олег Кожемяко сообщал, что полностью подключить Приморье после масштабной аварии в сетях планируется до конца суток."По команде системного оператора ДРСК подключила большую часть потребителей Приморья после аварийного отключения оборудования на Приморской ГРЭС. Во Владивостоке энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями продолжают подключение оставшейся части потребителей", - говорится в Telegram-канале компании.Уточняется, что ориентировочное время восстановления электроснабжения оставшихся потребителей 1 - 1,5 часа.
https://ria.ru/20240816/chast-1966575214.html
https://ria.ru/20240816/primore-1966590799.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
масштабное отключение света в приморье, приморский край, происшествия
Масштабное отключение света в Приморье, Приморский край, Происшествия
Большинству жителей в Приморье вернули электроснабжение
Электроснабжение в Приморье планируют полностью восстановить за 1,5 часа