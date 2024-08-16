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Большинству жителей в Приморье вернули электроснабжение - РИА Новости, 16.08.2024
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16:09 16.08.2024 (обновлено: 16:36 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/primore-1966629237.html
Большинству жителей в Приморье вернули электроснабжение
Большинству жителей в Приморье вернули электроснабжение - РИА Новости, 16.08.2024
Большинству жителей в Приморье вернули электроснабжение
Большая часть потребителей Приморья подключена к электричеству, ориентировочное время восстановления электроснабжения оставшихся потребителей 1 - 1,5 часа,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:09
2024-08-16T16:36
масштабное отключение света в приморье
приморский край
происшествия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Большая часть потребителей Приморья подключена к электричеству, ориентировочное время восстановления электроснабжения оставшихся потребителей 1 - 1,5 часа, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов края сообщали, что остались без электричества. Губернатор Олег Кожемяко сообщал, что полностью подключить Приморье после масштабной аварии в сетях планируется до конца суток."По команде системного оператора ДРСК подключила большую часть потребителей Приморья после аварийного отключения оборудования на Приморской ГРЭС. Во Владивостоке энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями продолжают подключение оставшейся части потребителей", - говорится в Telegram-канале компании.Уточняется, что ориентировочное время восстановления электроснабжения оставшихся потребителей 1 - 1,5 часа.
https://ria.ru/20240816/chast-1966575214.html
https://ria.ru/20240816/primore-1966590799.html
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масштабное отключение света в приморье, приморский край, происшествия
Масштабное отключение света в Приморье, Приморский край, Происшествия
Большинству жителей в Приморье вернули электроснабжение

Электроснабжение в Приморье планируют полностью восстановить за 1,5 часа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Большая часть потребителей Приморья подключена к электричеству, ориентировочное время восстановления электроснабжения оставшихся потребителей 1 - 1,5 часа, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).
Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов края сообщали, что остались без электричества. Губернатор Олег Кожемяко сообщал, что полностью подключить Приморье после масштабной аварии в сетях планируется до конца суток.
Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Большую часть Владивостока подключили к электричеству
Вчера, 12:58
"По команде системного оператора ДРСК подключила большую часть потребителей Приморья после аварийного отключения оборудования на Приморской ГРЭС. Во Владивостоке энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями продолжают подключение оставшейся части потребителей", - говорится в Telegram-канале компании.
Уточняется, что ориентировочное время восстановления электроснабжения оставшихся потребителей 1 - 1,5 часа.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Кожемяко рассказал, когда в Приморье полностью восстановят электроснабжение
Вчера, 13:51
 
Масштабное отключение света в ПриморьеПриморский крайПроисшествия
 
 
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