https://ria.ru/20240816/primore-1966629237.html

Большинству жителей в Приморье вернули электроснабжение

Большинству жителей в Приморье вернули электроснабжение - РИА Новости, 16.08.2024

Большинству жителей в Приморье вернули электроснабжение

Большая часть потребителей Приморья подключена к электричеству, ориентировочное время восстановления электроснабжения оставшихся потребителей 1 - 1,5 часа,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:09

2024-08-16T16:09

2024-08-16T16:36

масштабное отключение света в приморье

приморский край

происшествия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Большая часть потребителей Приморья подключена к электричеству, ориентировочное время восстановления электроснабжения оставшихся потребителей 1 - 1,5 часа, сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов края сообщали, что остались без электричества. Губернатор Олег Кожемяко сообщал, что полностью подключить Приморье после масштабной аварии в сетях планируется до конца суток."По команде системного оператора ДРСК подключила большую часть потребителей Приморья после аварийного отключения оборудования на Приморской ГРЭС. Во Владивостоке энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями продолжают подключение оставшейся части потребителей", - говорится в Telegram-канале компании.Уточняется, что ориентировочное время восстановления электроснабжения оставшихся потребителей 1 - 1,5 часа.

https://ria.ru/20240816/chast-1966575214.html

https://ria.ru/20240816/primore-1966590799.html

приморский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

масштабное отключение света в приморье, приморский край, происшествия