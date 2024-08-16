https://ria.ru/20240816/primore-1966598591.html
Большую часть Приморского края подключили к электричеству
Большую часть Приморского края подключили к электричеству - РИА Новости, 16.08.2024
Большую часть Приморского края подключили к электричеству
Порядка 60% Приморского края уже подключено к электричеству, в настоящее время идет подключение линий РЖД, чтобы пошли электрички, сообщила и.о. министра... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:14
2024-08-16T14:14
2024-08-16T16:09
приморский край
ржд
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
масштабное отключение света в приморье
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Порядка 60% Приморского края уже подключено к электричеству, в настоящее время идет подключение линий РЖД, чтобы пошли электрички, сообщила и.о. министра энергетики региона Елена Шиш.Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали, что остались без электричества."Порядка 60% Приморского края уже произведены подключения. В настоящее время коллеги работают в части подключения РЖД, линий, для того чтобы у нас пошли электрички", - сказала Шиш в видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.По ее словам, уже подключены все подстанции 220 кВт, ведется работа по подключению всех потребителей сетевыми организациями.
https://ria.ru/20240816/gres-1966595111.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, ржд, министерство энергетики рф (минэнерго россии), масштабное отключение света в приморье
Приморский край, РЖД, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Масштабное отключение света в Приморье
Большую часть Приморского края подключили к электричеству
Примерно 60 процентов территории Приморского края подключили к электричеству