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Большую часть Приморского края подключили к электричеству - РИА Новости, 16.08.2024
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14:14 16.08.2024 (обновлено: 16:09 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/primore-1966598591.html
Большую часть Приморского края подключили к электричеству
Большую часть Приморского края подключили к электричеству - РИА Новости, 16.08.2024
Большую часть Приморского края подключили к электричеству
Порядка 60% Приморского края уже подключено к электричеству, в настоящее время идет подключение линий РЖД, чтобы пошли электрички, сообщила и.о. министра... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:14
2024-08-16T16:09
приморский край
ржд
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
масштабное отключение света в приморье
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Порядка 60% Приморского края уже подключено к электричеству, в настоящее время идет подключение линий РЖД, чтобы пошли электрички, сообщила и.о. министра энергетики региона Елена Шиш.Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали, что остались без электричества."Порядка 60% Приморского края уже произведены подключения. В настоящее время коллеги работают в части подключения РЖД, линий, для того чтобы у нас пошли электрички", - сказала Шиш в видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.По ее словам, уже подключены все подстанции 220 кВт, ведется работа по подключению всех потребителей сетевыми организациями.
https://ria.ru/20240816/gres-1966595111.html
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приморский край, ржд, министерство энергетики рф (минэнерго россии), масштабное отключение света в приморье
Приморский край, РЖД, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Масштабное отключение света в Приморье
Большую часть Приморского края подключили к электричеству

Примерно 60 процентов территории Приморского края подключили к электричеству

© РИА Новости / Кирилл БрагаЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Линия электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Порядка 60% Приморского края уже подключено к электричеству, в настоящее время идет подключение линий РЖД, чтобы пошли электрички, сообщила и.о. министра энергетики региона Елена Шиш.
Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали, что остались без электричества.
«
"Порядка 60% Приморского края уже произведены подключения. В настоящее время коллеги работают в части подключения РЖД, линий, для того чтобы у нас пошли электрички", - сказала Шиш в видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.
По ее словам, уже подключены все подстанции 220 кВт, ведется работа по подключению всех потребителей сетевыми организациями.
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