https://ria.ru/20240816/primore-1966598591.html

Большую часть Приморского края подключили к электричеству

Большую часть Приморского края подключили к электричеству - РИА Новости, 16.08.2024

Большую часть Приморского края подключили к электричеству

Порядка 60% Приморского края уже подключено к электричеству, в настоящее время идет подключение линий РЖД, чтобы пошли электрички, сообщила и.о. министра... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:14

2024-08-16T14:14

2024-08-16T16:09

приморский край

ржд

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

масштабное отключение света в приморье

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Порядка 60% Приморского края уже подключено к электричеству, в настоящее время идет подключение линий РЖД, чтобы пошли электрички, сообщила и.о. министра энергетики региона Елена Шиш.Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали, что остались без электричества."Порядка 60% Приморского края уже произведены подключения. В настоящее время коллеги работают в части подключения РЖД, линий, для того чтобы у нас пошли электрички", - сказала Шиш в видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.По ее словам, уже подключены все подстанции 220 кВт, ведется работа по подключению всех потребителей сетевыми организациями.

https://ria.ru/20240816/gres-1966595111.html

приморский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

приморский край, ржд, министерство энергетики рф (минэнерго россии), масштабное отключение света в приморье