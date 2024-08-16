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Кожемяко рассказал, когда в Приморье полностью восстановят электроснабжение
Кожемяко рассказал, когда в Приморье полностью восстановят электроснабжение - РИА Новости, 16.08.2024
Кожемяко рассказал, когда в Приморье полностью восстановят электроснабжение
Полностью подключить Приморье после масштабной аварии на сетях планируется до конца суток, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своём Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:51
2024-08-16T13:51
2024-08-16T13:51
жкх
владивосток
лесозаводск
спасск-дальний
олег кожемяко
масштабное отключение света в приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Полностью подключить Приморье после масштабной аварии на сетях планируется до конца суток, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своём Telegram-канале. "Сейчас запитывается подстанция "Загородная" во Владивостоке. Полностью подключить всех к электроэнергии планируется до конца сегодняшних суток", - сообщил Кожемяко.Он отметил, что часть региона уже получила свет, это Лучегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Кировский район, Большой Камень, Находка, Партизанский и Чугуевский округа, Кавалерово, Арсеньев.
https://ria.ru/20240816/seti-1966558046.html
владивосток
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жкх, владивосток, лесозаводск, спасск-дальний, олег кожемяко, масштабное отключение света в приморье
ЖКХ, Владивосток, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Олег Кожемяко, Масштабное отключение света в Приморье
Кожемяко рассказал, когда в Приморье полностью восстановят электроснабжение
Кожемяко: подключить Приморье после ЧП на сетях планируют до конца суток