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Кожемяко рассказал, когда в Приморье полностью восстановят электроснабжение - РИА Новости, 16.08.2024
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13:51 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/primore-1966590799.html
Кожемяко рассказал, когда в Приморье полностью восстановят электроснабжение
Кожемяко рассказал, когда в Приморье полностью восстановят электроснабжение - РИА Новости, 16.08.2024
Кожемяко рассказал, когда в Приморье полностью восстановят электроснабжение
Полностью подключить Приморье после масштабной аварии на сетях планируется до конца суток, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своём Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:51
2024-08-16T13:51
жкх
владивосток
лесозаводск
спасск-дальний
олег кожемяко
масштабное отключение света в приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Полностью подключить Приморье после масштабной аварии на сетях планируется до конца суток, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своём Telegram-канале. "Сейчас запитывается подстанция "Загородная" во Владивостоке. Полностью подключить всех к электроэнергии планируется до конца сегодняшних суток", - сообщил Кожемяко.Он отметил, что часть региона уже получила свет, это Лучегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Кировский район, Большой Камень, Находка, Партизанский и Чугуевский округа, Кавалерово, Арсеньев.
https://ria.ru/20240816/seti-1966558046.html
владивосток
лесозаводск
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жкх, владивосток, лесозаводск, спасск-дальний, олег кожемяко, масштабное отключение света в приморье
ЖКХ, Владивосток, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Олег Кожемяко, Масштабное отключение света в Приморье
Кожемяко рассказал, когда в Приморье полностью восстановят электроснабжение

Кожемяко: подключить Приморье после ЧП на сетях планируют до конца суток

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Полностью подключить Приморье после масштабной аварии на сетях планируется до конца суток, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своём Telegram-канале.
«
"Сейчас запитывается подстанция "Загородная" во Владивостоке. Полностью подключить всех к электроэнергии планируется до конца сегодняшних суток", - сообщил Кожемяко.
Он отметил, что часть региона уже получила свет, это Лучегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Кировский район, Большой Камень, Находка, Партизанский и Чугуевский округа, Кавалерово, Арсеньев.
Приморская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Названа предварительная причина аварии на сетях в Приморье
Вчера, 11:41
 
ЖКХВладивостокЛесозаводскСпасск-ДальнийОлег КожемякоМасштабное отключение света в Приморье
 
 
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