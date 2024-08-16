https://ria.ru/20240816/primore-1966590799.html

Кожемяко рассказал, когда в Приморье полностью восстановят электроснабжение

Кожемяко рассказал, когда в Приморье полностью восстановят электроснабжение - РИА Новости, 16.08.2024

Кожемяко рассказал, когда в Приморье полностью восстановят электроснабжение

Полностью подключить Приморье после масштабной аварии на сетях планируется до конца суток, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своём Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:51

2024-08-16T13:51

2024-08-16T13:51

жкх

владивосток

лесозаводск

спасск-дальний

олег кожемяко

масштабное отключение света в приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Полностью подключить Приморье после масштабной аварии на сетях планируется до конца суток, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своём Telegram-канале. "Сейчас запитывается подстанция "Загородная" во Владивостоке. Полностью подключить всех к электроэнергии планируется до конца сегодняшних суток", - сообщил Кожемяко.Он отметил, что часть региона уже получила свет, это Лучегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Кировский район, Большой Камень, Находка, Партизанский и Чугуевский округа, Кавалерово, Арсеньев.

https://ria.ru/20240816/seti-1966558046.html

владивосток

лесозаводск

спасск-дальний

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жкх, владивосток, лесозаводск, спасск-дальний, олег кожемяко, масштабное отключение света в приморье