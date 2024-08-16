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В трех приморских городах восстановили подачу электричества после аварии
В трех приморских городах восстановили подачу электричества после аварии - РИА Новости, 16.08.2024
В трех приморских городах восстановили подачу электричества после аварии
Подачу электричества после масштабной аварии на сетях в Приморье восстановили в трех городах, сообщает правительство Приморья РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:26
2024-08-16T11:26
2024-08-16T11:47
приморский край
происшествия
масштабное отключение света в приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Подачу электричества после масштабной аварии на сетях в Приморье восстановили в трех городах, сообщает правительство ПриморьяРанее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали, что остались без электричества. Власти заявляли, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы – примерно час."На ГРЭС переключают линию, перезапускают блок, Лесозаводск, Дальнереченск, Лучегорск свет восстановлен. Из-за замыкания оборудования сетей ВСК сработала защита на блоке 1, 6, 3. В течение часа свет восстановят. На данный момент осуществляется перезапуск блоков", - говорится в сообщении.Ранее Дальневосточная распределительная сетевая компания сообщила, что предварительная причина аварии на сетях в Приморье - технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.
https://ria.ru/20240721/derbent-1961078376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, происшествия, масштабное отключение света в приморье
Приморский край, Происшествия, Масштабное отключение света в Приморье
В трех приморских городах восстановили подачу электричества после аварии
В трех приморских городах возобновили подачу электричества после аварии на сетях
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Подачу электричества после масштабной аварии на сетях в Приморье восстановили в трех городах, сообщает правительство Приморья
Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали, что остались без электричества. Власти заявляли, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы – примерно час.
"На ГРЭС переключают линию, перезапускают блок, Лесозаводск, Дальнереченск, Лучегорск свет восстановлен. Из-за замыкания оборудования сетей ВСК сработала защита на блоке 1, 6, 3. В течение часа свет восстановят. На данный момент осуществляется перезапуск блоков", - говорится в сообщении.
Ранее Дальневосточная распределительная сетевая компания сообщила, что предварительная причина аварии на сетях в Приморье - технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.