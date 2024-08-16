https://ria.ru/20240816/primore-1966549910.html

В трех приморских городах восстановили подачу электричества после аварии

В трех приморских городах восстановили подачу электричества после аварии - РИА Новости, 16.08.2024

В трех приморских городах восстановили подачу электричества после аварии

Подачу электричества после масштабной аварии на сетях в Приморье восстановили в трех городах, сообщает правительство Приморья РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:26

2024-08-16T11:26

2024-08-16T11:47

приморский край

происшествия

масштабное отключение света в приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Подачу электричества после масштабной аварии на сетях в Приморье восстановили в трех городах, сообщает правительство ПриморьяРанее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали, что остались без электричества. Власти заявляли, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы – примерно час."На ГРЭС переключают линию, перезапускают блок, Лесозаводск, Дальнереченск, Лучегорск свет восстановлен. Из-за замыкания оборудования сетей ВСК сработала защита на блоке 1, 6, 3. В течение часа свет восстановят. На данный момент осуществляется перезапуск блоков", - говорится в сообщении.Ранее Дальневосточная распределительная сетевая компания сообщила, что предварительная причина аварии на сетях в Приморье - технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.

https://ria.ru/20240721/derbent-1961078376.html

приморский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

приморский край, происшествия, масштабное отключение света в приморье