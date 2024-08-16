https://ria.ru/20240816/prigovory-1966656119.html
В Британии 99 участникам беспорядков вынесли приговоры
В Британии 99 участникам беспорядков вынесли приговоры - РИА Новости, 16.08.2024
В Британии 99 участникам беспорядков вынесли приговоры
Почти 100 обвиняемым в Великобритании вынесли приговоры в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими в конце июля после нападения на детей в городе Саутпорт,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:32
2024-08-16T17:32
2024-08-16T17:32
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Почти 100 обвиняемым в Великобритании вынесли приговоры в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими в конце июля после нападения на детей в городе Саутпорт, говорится в заявлении британского минюста, опубликованном в пятницу на сайте правительства страны. "Опубликованные сегодня данные показывают, что по состоянию на вчерашний день (15 августа 2024)… 99 человек были приговорены либо в магистратском суде, либо в суде короны", - сказано в документе. Из них 69 обвиняемым был вынесен приговор, предполагающий наказание в виде лишения свободы, сообщило министерство. В общей сложности 460 человек, задержанных в связи с беспорядками, предстали перед судом, говорится в заявлении. Ранее британский Национальный совет начальников полиции (NPCC) сообщил РИА Новости, что число задержанных в Великобритании в связи с массовыми беспорядками превысило тысячу. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
https://ria.ru/20240815/britanija-1966475609.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия, руанда, кир стармер, беспорядки в британии
В мире, Великобритания, Россия, Руанда, Кир Стармер, Беспорядки в Британии
В Британии 99 участникам беспорядков вынесли приговоры
Почти 100 обвиняемых в массовых беспорядках в Великобритании вынесли приговоры
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Почти 100 обвиняемым в Великобритании вынесли приговоры в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими в конце июля после нападения на детей в городе Саутпорт, говорится в заявлении британского минюста, опубликованном в пятницу на сайте правительства страны.
"Опубликованные сегодня данные показывают, что по состоянию на вчерашний день (15 августа 2024)… 99 человек были приговорены либо в магистратском суде, либо в суде короны", - сказано в документе.
Из них 69 обвиняемым был вынесен приговор, предполагающий наказание в виде лишения свободы, сообщило министерство. В общей сложности 460 человек, задержанных в связи с беспорядками, предстали перед судом, говорится в заявлении.
Ранее британский Национальный совет начальников полиции (NPCC) сообщил РИА Новости, что число задержанных в Великобритании
в связи с массовыми беспорядками превысило тысячу.
В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды
. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия
. Посольство РФ в Лондоне
отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер
пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.