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Жителю Хабаровска, перечислившему деньги РДК*, вынесли приговор - РИА Новости, 16.08.2024
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14:21 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/prigovor-1966600635.html
Жителю Хабаровска, перечислившему деньги РДК*, вынесли приговор
Жителю Хабаровска, перечислившему деньги РДК*, вынесли приговор - РИА Новости, 16.08.2024
Жителю Хабаровска, перечислившему деньги РДК*, вынесли приговор
Жителя Хабаровска, который перевел деньги на нужды ВСУ, осудили за госизмену на 12 лет, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:21
2024-08-16T14:21
киев
василий прозоров
россия
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 16 авг - РИА Новости. Жителя Хабаровска, который перевел деньги на нужды ВСУ, осудили за госизмену на 12 лет, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. По данным УФСБ, 29-летний хабаровчанин через интернет связался с представителем "Русского добровольческого корпуса"* и перечислил деньги для приобретения амуниции и других средств, используемых ВСУ против Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции на Украине. "Хабаровский краевой суд признал 29-летнего жителя Хабаровска Баценина А.Д. виновным в совершении государственной измены и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров ранее рассказал РИА Новости, что РДК* де-факто не существует, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги. Все якобы операции РДК* "проводят кадровые украинские военнослужащие, которым просто цепляли шеврон РДК* перед операцией", отмечал Прозоров, ссылаясь на показания украинских военнопленных.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html
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киев, василий прозоров, россия, хабаровск, происшествия
Киев, Василий Прозоров, Россия, Хабаровск, Происшествия
Жителю Хабаровска, перечислившему деньги РДК*, вынесли приговор

Жителя Хабаровска, перечислившего деньги РДК, осудили за госизмену на 12 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ХАБАРОВСК, 16 авг - РИА Новости. Жителя Хабаровска, который перевел деньги на нужды ВСУ, осудили за госизмену на 12 лет, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.
По данным УФСБ, 29-летний хабаровчанин через интернет связался с представителем "Русского добровольческого корпуса"* и перечислил деньги для приобретения амуниции и других средств, используемых ВСУ против Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
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"Хабаровский краевой суд признал 29-летнего жителя Хабаровска Баценина А.Д. виновным в совершении государственной измены и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров ранее рассказал РИА Новости, что РДК* де-факто не существует, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги. Все якобы операции РДК* "проводят кадровые украинские военнослужащие, которым просто цепляли шеврон РДК* перед операцией", отмечал Прозоров, ссылаясь на показания украинских военнопленных.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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КиевВасилий ПрозоровРоссияХабаровскПроисшествия
 
 
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