https://ria.ru/20240816/prigovor-1966600635.html

Жителю Хабаровска, перечислившему деньги РДК*, вынесли приговор

Жителю Хабаровска, перечислившему деньги РДК*, вынесли приговор - РИА Новости, 16.08.2024

Жителю Хабаровска, перечислившему деньги РДК*, вынесли приговор

Жителя Хабаровска, который перевел деньги на нужды ВСУ, осудили за госизмену на 12 лет, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:21

2024-08-16T14:21

2024-08-16T14:21

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ХАБАРОВСК, 16 авг - РИА Новости. Жителя Хабаровска, который перевел деньги на нужды ВСУ, осудили за госизмену на 12 лет, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. По данным УФСБ, 29-летний хабаровчанин через интернет связался с представителем "Русского добровольческого корпуса"* и перечислил деньги для приобретения амуниции и других средств, используемых ВСУ против Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции на Украине. "Хабаровский краевой суд признал 29-летнего жителя Хабаровска Баценина А.Д. виновным в совершении государственной измены и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров ранее рассказал РИА Новости, что РДК* де-факто не существует, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги. Все якобы операции РДК* "проводят кадровые украинские военнослужащие, которым просто цепляли шеврон РДК* перед операцией", отмечал Прозоров, ссылаясь на показания украинских военнопленных.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html

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киев, василий прозоров, россия, хабаровск, происшествия