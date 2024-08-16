https://ria.ru/20240816/prezidenty-1966701206.html

Президенты Египта и США договорились интенсифицировать усилия по Газе

Президенты Египта и США договорились интенсифицировать усилия по Газе - РИА Новости, 16.08.2024

Президенты Египта и США договорились интенсифицировать усилия по Газе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден договорились в ходе телефонного разговора об интенсификации усилий для соглашения о РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T21:56

2024-08-16T21:56

2024-08-16T21:56

в мире

египет

доха

катар

абдель фаттах ас-сиси

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 16 авг - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден договорились в ходе телефонного разговора об интенсификации усилий для соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского лидера. Согласно заявлению канцелярии, в пятницу вечером Байден позвонил ас-Сиси, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию в регионе. Сообщается, что президенты коснулись результатов раунда переговоров по Газе, состоявшихся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе. "Они договорились продолжить и интенсифицировать в ближайшие дни совместные усилия для достижения соглашения", - говорится в заявлении. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.

https://ria.ru/20240808/netanjahu-1964948014.html

https://ria.ru/20240816/bayden-1966680531.html

египет

доха

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в мире, египет, доха, катар, абдель фаттах ас-сиси, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году