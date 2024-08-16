https://ria.ru/20240816/presli-1966687769.html

В США арестовали женщину за попытку отнять поместье Пресли у его семьи

В США арестовали женщину за попытку отнять поместье Пресли у его семьи - РИА Новости, 16.08.2024

В США арестовали женщину за попытку отнять поместье Пресли у его семьи

Правоохранительные органы США арестовали 53-летнюю жительницу Миссури по подозрению в мошенничестве с наследством Элвиса Пресли, ее обвиняют в попытке присвоить РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T20:06

2024-08-16T20:06

2024-08-16T20:06

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы США арестовали 53-летнюю жительницу Миссури по подозрению в мошенничестве с наследством Элвиса Пресли, ее обвиняют в попытке присвоить легендарное поместье Грейсленд, где похоронены сам певец и его родные, сообщил в пятницу минюст США. "Жительница Миссури была арестована сегодня утром по федеральному обвинению в организации схемы, целью которой был обман семьи Элвиса Пресли на миллионы долларов и кража права собственности на поместье Грейсленд - бывшего дома Элвиса Пресли в городе мемфис в Теннесси", - говорится в сообщении минюста США. Элвис Пресли приобрел имение Грейсленд в 1957 году, а в 1977 году скончался там. В 1982 году поместье стало музеем, который ежегодно посещают сотни тысяч поклонников короля рок-н-ролла. Минюст США называет имя подозреваемой - Лиза Дженин Финдли, а также приводит еще по меньшей мере шесть имен, под которыми, предположительно, действовала мошенница. Первое появление обвиняемой в суде ожидается уже в пятницу, ей формально предъявят обвинения в "мошеннической схеме по продаже поместья Грейсленд под ложным предлогом того, что дочь Элвиса Пресли обещала передать дом в счет долга, который она не смогла вернуть до своей смерти". С целью реализации этого плана, утверждает обвинение, Финдли подделала множество документов, якобы подтверждающих факт самого займа и залога недвижимости. С их помощью она надеялась обманным путем получить от семьи Пресли их дорогостоящую недвижимость, считает следствие. В случае обвинительного приговора женщине грозит 20-летний тюремный срок.

https://ria.ru/20240813/dolina-1966033843.html

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в мире, сша, миссури, элвис пресли