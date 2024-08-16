Моди рассказал о разговоре с главой временного правительства Бангладеш
Премьер Индии Моди и Нобелевский лауреат Юнус обсудили ситуацию в Бангладеш
© AP Photo / Peter KollanyiМухаммад Юнус
© AP Photo / Peter Kollanyi
Мухаммад Юнус. Архивное фото
БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава временного правительства Бангладеш, Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус обсудили по телефону ситуацию в Бангладеш, о разговоре рассказал в своем аккаунте в социальной сети Х индийский премьер
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"Получил телефонный звонок от профессора Мухаммада Юнуса. Обменялись мнениями о сложившейся ситуации. Подтвердил поддержку Индией демократической, стабильной, мирной и прогрессивной Бангладеш. Он заверил в защите и безопасности индусов и всех меньшинств в Бангладеш", - написал Моди.
Разговор между двумя лидерами состоялся через восемь дней после принятия присяги временным правительством Бангладеш во главе с Мухаммадом Юнусом и через 11 дней после того, как в результате антиправительственных студенческих протестов и беспорядков, начавшихся в июне и продолжавшихся до 5 августа 2024 года, правительство бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины пало, а сама Шейх Хасина была вынуждена покинуть страну и попросить временного убежища в Индии.
Власти Индии неоднократно в последние недели выражали глубокую обеспокоенность безопасностью индуистских общин в преимущественно мусульманской Бангладеш и обращали внимание руководства Бангладеш на случаи нападения во время беспорядков на индуистские храмы, общины и предприятия, которыми владеют граждане Бангладеш индуистского вероисповедания. По заявлениям МИД Индии, распространенным в последние несколько дней, индийские власти поддерживают постоянный контакт с командованием вооруженных сил Бангладеш и новыми гражданскими властями страны.
В то же время Индия, начиная с 5 – 6 августа, усиливает охрану границы с соседней Бангладеш.
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