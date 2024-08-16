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Моди рассказал о разговоре с главой временного правительства Бангладеш - РИА Новости, 16.08.2024
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15:11 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/premer-1966615485.html
Моди рассказал о разговоре с главой временного правительства Бангладеш
Моди рассказал о разговоре с главой временного правительства Бангладеш - РИА Новости, 16.08.2024
Моди рассказал о разговоре с главой временного правительства Бангладеш
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава временного правительства Бангладеш, Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус обсудили по телефону ситуацию в Бангладеш, о... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:11
2024-08-16T15:11
в мире
бангладеш
индия
нарендра моди
шейх хасина
беспорядки в бангладеш
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БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава временного правительства Бангладеш, Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус обсудили по телефону ситуацию в Бангладеш, о разговоре рассказал в своем аккаунте в социальной сети Х индийский премьер "Получил телефонный звонок от профессора Мухаммада Юнуса. Обменялись мнениями о сложившейся ситуации. Подтвердил поддержку Индией демократической, стабильной, мирной и прогрессивной Бангладеш. Он заверил в защите и безопасности индусов и всех меньшинств в Бангладеш", - написал Моди. Разговор между двумя лидерами состоялся через восемь дней после принятия присяги временным правительством Бангладеш во главе с Мухаммадом Юнусом и через 11 дней после того, как в результате антиправительственных студенческих протестов и беспорядков, начавшихся в июне и продолжавшихся до 5 августа 2024 года, правительство бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины пало, а сама Шейх Хасина была вынуждена покинуть страну и попросить временного убежища в Индии. Власти Индии неоднократно в последние недели выражали глубокую обеспокоенность безопасностью индуистских общин в преимущественно мусульманской Бангладеш и обращали внимание руководства Бангладеш на случаи нападения во время беспорядков на индуистские храмы, общины и предприятия, которыми владеют граждане Бангладеш индуистского вероисповедания. По заявлениям МИД Индии, распространенным в последние несколько дней, индийские власти поддерживают постоянный контакт с командованием вооруженных сил Бангладеш и новыми гражданскими властями страны. В то же время Индия, начиная с 5 – 6 августа, усиливает охрану границы с соседней Бангладеш.
https://ria.ru/20240816/bangladesh-1966563580.html
https://ria.ru/20240811/bangladesh-1965499751.html
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в мире, бангладеш, индия, нарендра моди, шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Индия, Нарендра Моди, Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
Моди рассказал о разговоре с главой временного правительства Бангладеш

Премьер Индии Моди и Нобелевский лауреат Юнус обсудили ситуацию в Бангладеш

© AP Photo / Peter KollanyiМухаммад Юнус
Мухаммад Юнус - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Peter Kollanyi
Мухаммад Юнус. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава временного правительства Бангладеш, Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус обсудили по телефону ситуацию в Бангладеш, о разговоре рассказал в своем аккаунте в социальной сети Х индийский премьер
«
"Получил телефонный звонок от профессора Мухаммада Юнуса. Обменялись мнениями о сложившейся ситуации. Подтвердил поддержку Индией демократической, стабильной, мирной и прогрессивной Бангладеш. Он заверил в защите и безопасности индусов и всех меньшинств в Бангладеш", - написал Моди.
Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Бангладеш хотят добиться экстрадиции экс-премьера из Индии, пишут СМИ
Вчера, 12:03
Разговор между двумя лидерами состоялся через восемь дней после принятия присяги временным правительством Бангладеш во главе с Мухаммадом Юнусом и через 11 дней после того, как в результате антиправительственных студенческих протестов и беспорядков, начавшихся в июне и продолжавшихся до 5 августа 2024 года, правительство бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины пало, а сама Шейх Хасина была вынуждена покинуть страну и попросить временного убежища в Индии.
Власти Индии неоднократно в последние недели выражали глубокую обеспокоенность безопасностью индуистских общин в преимущественно мусульманской Бангладеш и обращали внимание руководства Бангладеш на случаи нападения во время беспорядков на индуистские храмы, общины и предприятия, которыми владеют граждане Бангладеш индуистского вероисповедания. По заявлениям МИД Индии, распространенным в последние несколько дней, индийские власти поддерживают постоянный контакт с командованием вооруженных сил Бангладеш и новыми гражданскими властями страны.
В то же время Индия, начиная с 5 – 6 августа, усиливает охрану границы с соседней Бангладеш.
Протесты в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
В Бангладеш ограничили максимальную сумму выдачи наличных
11 августа, 13:00
 
В миреБангладешИндияНарендра МодиШейх ХасинаБеспорядки в Бангладеш
 
 
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