https://ria.ru/20240816/premer-1966615485.html

Моди рассказал о разговоре с главой временного правительства Бангладеш

Моди рассказал о разговоре с главой временного правительства Бангладеш - РИА Новости, 16.08.2024

Моди рассказал о разговоре с главой временного правительства Бангладеш

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава временного правительства Бангладеш, Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус обсудили по телефону ситуацию в Бангладеш, о... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:11

2024-08-16T15:11

2024-08-16T15:11

в мире

бангладеш

индия

нарендра моди

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

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БАНГКОК, 16 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава временного правительства Бангладеш, Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус обсудили по телефону ситуацию в Бангладеш, о разговоре рассказал в своем аккаунте в социальной сети Х индийский премьер "Получил телефонный звонок от профессора Мухаммада Юнуса. Обменялись мнениями о сложившейся ситуации. Подтвердил поддержку Индией демократической, стабильной, мирной и прогрессивной Бангладеш. Он заверил в защите и безопасности индусов и всех меньшинств в Бангладеш", - написал Моди. Разговор между двумя лидерами состоялся через восемь дней после принятия присяги временным правительством Бангладеш во главе с Мухаммадом Юнусом и через 11 дней после того, как в результате антиправительственных студенческих протестов и беспорядков, начавшихся в июне и продолжавшихся до 5 августа 2024 года, правительство бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины пало, а сама Шейх Хасина была вынуждена покинуть страну и попросить временного убежища в Индии. Власти Индии неоднократно в последние недели выражали глубокую обеспокоенность безопасностью индуистских общин в преимущественно мусульманской Бангладеш и обращали внимание руководства Бангладеш на случаи нападения во время беспорядков на индуистские храмы, общины и предприятия, которыми владеют граждане Бангладеш индуистского вероисповедания. По заявлениям МИД Индии, распространенным в последние несколько дней, индийские власти поддерживают постоянный контакт с командованием вооруженных сил Бангладеш и новыми гражданскими властями страны. В то же время Индия, начиная с 5 – 6 августа, усиливает охрану границы с соседней Бангладеш.

https://ria.ru/20240816/bangladesh-1966563580.html

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в мире, бангладеш, индия, нарендра моди, шейх хасина, беспорядки в бангладеш