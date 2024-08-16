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В Ленобласти загорелся ангар на площади 2,4 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 16.08.2024
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07:22 16.08.2024
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В Ленобласти загорелся ангар на площади 2,4 тысячи квадратных метров
В Ленобласти загорелся ангар на площади 2,4 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 16.08.2024
В Ленобласти загорелся ангар на площади 2,4 тысячи квадратных метров
Ангар горит в Ленинградской области на площади 2,4 тысячи "квадратов", пожар локализован, сообщается на сайте ГУМЧС России по Ленинградской области. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:22
2024-08-16T07:22
ленинградская область
всеволожский район
россия
происшествия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ангар горит в Ленинградской области на площади 2,4 тысячи "квадратов", пожар локализован, сообщается на сайте ГУМЧС России по Ленинградской области. "В 05:15 16 августа 2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, город Мурино, проезд Круговой, дом 5... Горит ангар по производству детского оборудования на общей площади 2400 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 06:25 пожар был локализован, данных о пострадавших не поступало.
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ленинградская область, всеволожский район, россия, происшествия
Ленинградская область, Всеволожский район, Россия, Происшествия
В Ленобласти загорелся ангар на площади 2,4 тысячи квадратных метров

ГУМЧС по Ленобласти: в регионе горит ангар на площади 2,4 тысячи "квадратов"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ангар горит в Ленинградской области на площади 2,4 тысячи "квадратов", пожар локализован, сообщается на сайте ГУМЧС России по Ленинградской области.
"В 05:15 16 августа 2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, город Мурино, проезд Круговой, дом 5... Горит ангар по производству детского оборудования на общей площади 2400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Керчи локализовали пожар в неэксплуатируемом здании
15 августа, 23:23
Отмечается, что в 06:25 пожар был локализован, данных о пострадавших не поступало.
 
Ленинградская областьВсеволожский районРоссияПроисшествия
 
 
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