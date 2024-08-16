https://ria.ru/20240816/pozhar-1966520730.html

В Ленобласти загорелся ангар на площади 2,4 тысячи квадратных метров

В Ленобласти загорелся ангар на площади 2,4 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 16.08.2024

В Ленобласти загорелся ангар на площади 2,4 тысячи квадратных метров

Ангар горит в Ленинградской области на площади 2,4 тысячи "квадратов", пожар локализован, сообщается на сайте ГУМЧС России по Ленинградской области. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T07:22

2024-08-16T07:22

2024-08-16T07:22

ленинградская область

всеволожский район

россия

происшествия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ангар горит в Ленинградской области на площади 2,4 тысячи "квадратов", пожар локализован, сообщается на сайте ГУМЧС России по Ленинградской области. "В 05:15 16 августа 2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, город Мурино, проезд Круговой, дом 5... Горит ангар по производству детского оборудования на общей площади 2400 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 06:25 пожар был локализован, данных о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240815/kerch-1966499461.html

ленинградская область

всеволожский район

россия

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ленинградская область, всеволожский район, россия, происшествия