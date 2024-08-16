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"Единая Россия" передала средства РЭБ в Белгородскую область

"Единая Россия" передала средства РЭБ в Белгородскую область - РИА Новости, 16.08.2024

"Единая Россия" передала средства РЭБ в Белгородскую область

"Единая Россия", МГЕР и фонд "Наша Правда" передали средства РЭБ и антидроновые детекторы бойцам в Белгородской области, сообщили в Telegram-канале партии. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:25

2024-08-16T16:25

2024-08-16T16:25

надежные люди

белгородская область

шебекино

александр сидякин

вячеслав гладков

единая россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Единая Россия", МГЕР и фонд "Наша Правда" передали средства РЭБ и антидроновые детекторы бойцам в Белгородской области, сообщили в Telegram-канале партии. "Единая Россия, МГЕР и фонд "Наша Правда" передали средства РЭБ и антидроновые детекторы силам теробороны Белгородской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин и руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин лично доставили технику в Шебекино, Грайворонский и Борисовский районы. "Необходимые средства в Шебекино доставили на улицу Шумилова. Там находится первый многокватирный дом от границы. Вчера в него прилетели четыре больших дрона, два из них удалось сбить. Еще два в квартиру… Вместе с губернатором пообщались с людьми. Вячеслав Гладков выезжает на все проблемные случаи, не боится общения с жителями. И это то, что людям сейчас необходимо", - сказал Сидякин.

https://ria.ru/20240816/sakhalin-1966512951.html

белгородская область

шебекино

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Артем Смирнов

белгородская область, шебекино, александр сидякин, вячеслав гладков, единая россия