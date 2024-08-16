"Единая Россия" передала средства РЭБ в Белгородскую область
© Фото : Единая Россия. Официально/TelegramЕдиная Россия, МГЕР и фонд "Наша Правда" передали средства РЭБ и антидроновые детекторы силам теробороны Белгородской области
Единая Россия, МГЕР и фонд "Наша Правда" передали средства РЭБ и антидроновые детекторы силам теробороны Белгородской области
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Единая Россия", МГЕР и фонд "Наша Правда" передали средства РЭБ и антидроновые детекторы бойцам в Белгородской области, сообщили в Telegram-канале партии.
"Единая Россия, МГЕР и фонд "Наша Правда" передали средства РЭБ и антидроновые детекторы силам теробороны Белгородской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин и руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин лично доставили технику в Шебекино, Грайворонский и Борисовский районы.
"Необходимые средства в Шебекино доставили на улицу Шумилова. Там находится первый многокватирный дом от границы. Вчера в него прилетели четыре больших дрона, два из них удалось сбить. Еще два в квартиру… Вместе с губернатором пообщались с людьми. Вячеслав Гладков выезжает на все проблемные случаи, не боится общения с жителями. И это то, что людям сейчас необходимо", - сказал Сидякин.