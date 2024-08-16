https://ria.ru/20240816/polyanskiy-1966506680.html

Полянский раскритиковал материал WSJ о диверсии на "Северных потоках"

Полянский раскритиковал материал WSJ о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 16.08.2024

Полянский раскритиковал материал WSJ о диверсии на "Северных потоках"

Публикация влиятельного издания Wall Street Journal о диверсии Киева на газопроводах "Северный поток" – попытка отвлечь внимание от настоящих виновников... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T01:18

2024-08-16T01:18

2024-08-16T01:18

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ООН, 16 авг – РИА Новости. Публикация влиятельного издания Wall Street Journal о диверсии Киева на газопроводах "Северный поток" – попытка отвлечь внимание от настоящих виновников теракта, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Я не знаю, каким человеком нужно быть, чтобы поверить в подобную информацию о том, что кучка пьяных украинских дайверов смогла взорвать "Северный поток"… Это очень похоже на попытку отвлечь внимание и сместить фокус с настоящих виновников этого преступления", - сказал Полянский в ходе онлайн-дискуссии в соцсети Х. Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. При этом Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что идея о подрыве "Северного потока" и "Северного потока 2" возникла у старших украинских офицеров под действием алкоголя. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240815/deripaska-1966338586.html

https://ria.ru/20240814/diversiya-1966278632.html

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