Полянский раскритиковал материал WSJ о диверсии на "Северных потоках"
Полянский назвал материал WSJ о "Северных потоках" попыткой сместить фокус
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 16 авг – РИА Новости. Публикация влиятельного издания Wall Street Journal о диверсии Киева на газопроводах "Северный поток" – попытка отвлечь внимание от настоящих виновников теракта, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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"Я не знаю, каким человеком нужно быть, чтобы поверить в подобную информацию о том, что кучка пьяных украинских дайверов смогла взорвать "Северный поток"… Это очень похоже на попытку отвлечь внимание и сместить фокус с настоящих виновников этого преступления", - сказал Полянский в ходе онлайн-дискуссии в соцсети Х.
Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. Газета Wall Street Journal сообщила, что немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался.
При этом Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что идея о подрыве "Северного потока" и "Северного потока 2" возникла у старших украинских офицеров под действием алкоголя.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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