https://ria.ru/20240816/polsha-1966574874.html

В Польше задержали граждан Молдавии, заставлявших россиян просить милостыню

В Польше задержали граждан Молдавии, заставлявших россиян просить милостыню - РИА Новости, 16.08.2024

В Польше задержали граждан Молдавии, заставлявших россиян просить милостыню

Супружескую пару из Молдавии, заставлявшую двух россиян-инвалидов просить милостыню у торговых центров, задержали в Польше, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:57

2024-08-16T12:57

2024-08-16T12:57

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ВАРШАВА, 16 авг - РИА Новости. Супружескую пару из Молдавии, заставлявшую двух россиян-инвалидов просить милостыню у торговых центров, задержали в Польше, сообщил журналистам пресс-секретарь Варминьско-Мазурского пограничного управления Мирослава Александрович. "Супружеская пара из Молдавии в 2021 году привезла в Польшу двух россиян-инвалидов. Им (россиянам - ред.) сказали, что им дадут легальную работу", - рассказала Александрович. По приезде в Польшу у россиян отобрали инвалидные коляски и вместо этого дали им конструкцию из строительных досок, к которым были прикреплены маленькие колеса для передвижения. "Это дело было раскрыто благодаря тому, что одного из эксплуатируемых россиян отправили в центр для иностранцев в Кентшине, где с ним провели беседу. После чего у полицейских возникли подозрения, что он стал жертвой торговли людьми", - добавила она. Гданьская районная прокуратура предъявила обвинение супружеской паре из Молдавии в торговле людьми, за что им грозит до 20 лет лишения свободы. В отношении подозреваемых принята мера пресечения в виде временного ареста на три месяца.

https://ria.ru/20240814/polsha-1966252714.html

https://ria.ru/20240814/komissija-1966122304.html

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