Министр обороны Польши заявил об огромной дыре в бюджете
Министр обороны Польши заявил о дыре в бюджете более 11 миллиардов долларов
© U.S. Army / MSG Donald SparksСолдаты Сил специальных операций Польши во время учений
© U.S. Army / MSG Donald Sparks
Солдаты Сил специальных операций Польши во время учений. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши имеет "дыру в бюджете" в сумме 46 миллиардов злотых (более 11 миллиардов долларов), заявил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.
"Бюджет министерства национальной обороны большой, но предшественники оставили нам дыру. Господин министр Блащак (экс-министр Мариуш Блащак – ред.) оставил дыру, не обеспечил средства на многие вещи, и мы должны это восполнить", - сказал Косиняк-Камыш.
По его словам, в первую очередь военным не хватает денег на инфраструктуру для вновь закупаемого вооружения.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что военные расходы Польши в текущем году превысят 4% ВВП страны и составят почти 40 миллиардов долларов.
В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге заявил журналистам, что не верит в такой большой дефицит бюджета министерства национальной обороны.
"На слух мне кажется, что это не может основываться на фактах", - сказал он.
При этом премьер заявил, что военные расходы Польши "превосходят человеческое воображение. "Если речь идет о министерстве национальной обороны и средства, предназначенные на вооружение, то они превосходят человеческое воображение. Прошу поверить, что мы с господином министром Косиняком-Камышем думаем о том, как потратить каждый злотый, а этих злотых очень много. Мы тратим больше всех в НАТО пропорционально. В денежном выражении это также гигантские суммы", - заявил премьер.
"Я спрошу господина Косиняка-Камыша, что делается с печальным наследством господина Блащака", - сказал премьер, добавив, что у него "нет сомнения, что он наставил мин в своем министерстве больше", чем в их "в Донбассе".
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