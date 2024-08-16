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Министр обороны Польши заявил об огромной дыре в бюджете - РИА Новости, 16.08.2024
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12:42 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/polsha-1966571898.html
Министр обороны Польши заявил об огромной дыре в бюджете
Министр обороны Польши заявил об огромной дыре в бюджете - РИА Новости, 16.08.2024
Министр обороны Польши заявил об огромной дыре в бюджете
Министерство национальной обороны Польши имеет "дыру в бюджете" в сумме 46 миллиардов злотых (более 11 миллиардов долларов), заявил глава ведомства Владислав... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:42
2024-08-16T12:42
в мире
польша
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши имеет "дыру в бюджете" в сумме 46 миллиардов злотых (более 11 миллиардов долларов), заявил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN. "Бюджет министерства национальной обороны большой, но предшественники оставили нам дыру. Господин министр Блащак (экс-министр Мариуш Блащак – ред.) оставил дыру, не обеспечил средства на многие вещи, и мы должны это восполнить", - сказал Косиняк-Камыш. По его словам, в первую очередь военным не хватает денег на инфраструктуру для вновь закупаемого вооружения. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что военные расходы Польши в текущем году превысят 4% ВВП страны и составят почти 40 миллиардов долларов. В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге заявил журналистам, что не верит в такой большой дефицит бюджета министерства национальной обороны. "На слух мне кажется, что это не может основываться на фактах", - сказал он. При этом премьер заявил, что военные расходы Польши "превосходят человеческое воображение. "Если речь идет о министерстве национальной обороны и средства, предназначенные на вооружение, то они превосходят человеческое воображение. Прошу поверить, что мы с господином министром Косиняком-Камышем думаем о том, как потратить каждый злотый, а этих злотых очень много. Мы тратим больше всех в НАТО пропорционально. В денежном выражении это также гигантские суммы", - заявил премьер. "Я спрошу господина Косиняка-Камыша, что делается с печальным наследством господина Блащака", - сказал премьер, добавив, что у него "нет сомнения, что он наставил мин в своем министерстве больше", чем в их "в Донбассе".
https://ria.ru/20240816/polsha-1966544107.html
https://ria.ru/20240813/frantsiya-1966041207.html
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в мире, польша, мариуш блащак, анджей дуда, дональд туск, нато
В мире, Польша, Мариуш Блащак, Анджей Дуда, Дональд Туск, НАТО
Министр обороны Польши заявил об огромной дыре в бюджете

Министр обороны Польши заявил о дыре в бюджете более 11 миллиардов долларов

© U.S. Army / MSG Donald SparksСолдаты Сил специальных операций Польши во время учений
Солдаты Сил специальных операций Польши во время учений - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© U.S. Army / MSG Donald Sparks
Солдаты Сил специальных операций Польши во время учений. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши имеет "дыру в бюджете" в сумме 46 миллиардов злотых (более 11 миллиардов долларов), заявил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.
"Бюджет министерства национальной обороны большой, но предшественники оставили нам дыру. Господин министр Блащак (экс-министр Мариуш Блащак – ред.) оставил дыру, не обеспечил средства на многие вещи, и мы должны это восполнить", - сказал Косиняк-Камыш.
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По его словам, в первую очередь военным не хватает денег на инфраструктуру для вновь закупаемого вооружения.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что военные расходы Польши в текущем году превысят 4% ВВП страны и составят почти 40 миллиардов долларов.
В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге заявил журналистам, что не верит в такой большой дефицит бюджета министерства национальной обороны.
"На слух мне кажется, что это не может основываться на фактах", - сказал он.
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При этом премьер заявил, что военные расходы Польши "превосходят человеческое воображение. "Если речь идет о министерстве национальной обороны и средства, предназначенные на вооружение, то они превосходят человеческое воображение. Прошу поверить, что мы с господином министром Косиняком-Камышем думаем о том, как потратить каждый злотый, а этих злотых очень много. Мы тратим больше всех в НАТО пропорционально. В денежном выражении это также гигантские суммы", - заявил премьер.
"Я спрошу господина Косиняка-Камыша, что делается с печальным наследством господина Блащака", - сказал премьер, добавив, что у него "нет сомнения, что он наставил мин в своем министерстве больше", чем в их "в Донбассе".
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