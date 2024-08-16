https://ria.ru/20240816/polsha-1966571898.html

Министр обороны Польши заявил об огромной дыре в бюджете

Министр обороны Польши заявил об огромной дыре в бюджете - РИА Новости, 16.08.2024

Министр обороны Польши заявил об огромной дыре в бюджете

Министерство национальной обороны Польши имеет "дыру в бюджете" в сумме 46 миллиардов злотых (более 11 миллиардов долларов), заявил глава ведомства Владислав... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:42

2024-08-16T12:42

2024-08-16T12:42

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польша

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нато

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ВАРШАВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши имеет "дыру в бюджете" в сумме 46 миллиардов злотых (более 11 миллиардов долларов), заявил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN. "Бюджет министерства национальной обороны большой, но предшественники оставили нам дыру. Господин министр Блащак (экс-министр Мариуш Блащак – ред.) оставил дыру, не обеспечил средства на многие вещи, и мы должны это восполнить", - сказал Косиняк-Камыш. По его словам, в первую очередь военным не хватает денег на инфраструктуру для вновь закупаемого вооружения. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что военные расходы Польши в текущем году превысят 4% ВВП страны и составят почти 40 миллиардов долларов. В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге заявил журналистам, что не верит в такой большой дефицит бюджета министерства национальной обороны. "На слух мне кажется, что это не может основываться на фактах", - сказал он. При этом премьер заявил, что военные расходы Польши "превосходят человеческое воображение. "Если речь идет о министерстве национальной обороны и средства, предназначенные на вооружение, то они превосходят человеческое воображение. Прошу поверить, что мы с господином министром Косиняком-Камышем думаем о том, как потратить каждый злотый, а этих злотых очень много. Мы тратим больше всех в НАТО пропорционально. В денежном выражении это также гигантские суммы", - заявил премьер. "Я спрошу господина Косиняка-Камыша, что делается с печальным наследством господина Блащака", - сказал премьер, добавив, что у него "нет сомнения, что он наставил мин в своем министерстве больше", чем в их "в Донбассе".

https://ria.ru/20240816/polsha-1966544107.html

https://ria.ru/20240813/frantsiya-1966041207.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, мариуш блащак, анджей дуда, дональд туск, нато