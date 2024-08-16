https://ria.ru/20240816/polsha-1966544107.html
"Красиво умираем в окопах". В Польше описали сценарий войны с Россией
"Красиво умираем в окопах". В Польше описали сценарий войны с Россией - РИА Новости, 16.08.2024
"Красиво умираем в окопах". В Польше описали сценарий войны с Россией
Вооруженные силы Польши находятся в упадке и в случае конфликта с Россией погибнут в окопах, заявили польские офицеры в новой книге "Армия в руинах", фрагменты... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:01
2024-08-16T11:01
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ВАРШАВА, 16 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Польши находятся в упадке и в случае конфликта с Россией погибнут в окопах, заявили польские офицеры в новой книге "Армия в руинах", фрагменты которой опубликовал информационный портал Onet.pl. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента."Что было бы, если бы к нам пришли русские? Что мне ответить? Мы красиво умираем в окопах, потому что боеприпасы не прибудут, а сами мы их не производим", — сказал автору сборника один из офицеров. Также военный указал, что политики из правившей в Польше до конца прошлого года партии "Право и справедливость" обманули общественность, убедив людей, что создадут трехсоттысячную армию. "Если новые структуры и были созданы, то это был каннибализм. Это то, за что и политики, и военные должны предстать перед государственным трибуналом. Потому что части, которые имели боевые возможности, сегодня их не имеют", — сказал он. Опытный боевой офицер и преподаватель военной академии описывает сегодняшнее состояние современной польской армии как "неприемлемое" для текущей геополитической ситуации. "В силу уровня современных угроз и вызовов, с которыми она сталкивается, ее состояние является неприемлемым. Армия как военная составляющая не способна реализовать положения конституции, а значит, не способна эффективно защищать границы государства", — отмечает он. "Этот распад начался не восемь лет назад. Мы наблюдаем за ним 20 лет. После вступления в НАТО политики начали вводить общественность в заблуждение. Они сказали, что нам не нужно развивать вооруженные силы. Напоминаю, что, когда мы вступали в НАТО, нас было 198 тысяч, а еще была обязательная военная служба. Потенциал, возможности и ресурсы, в том числе резервные, были намного и намного выше, чем сейчас", — сказано в книге. "Самый важный ресурс любой армии, о котором мы часто забываем, когда говорим о контрактах, оснащении и модернизации, это кадровые ресурсы. Проще говоря — солдаты, которых нет", — указал офицер.
https://ria.ru/20240206/voyna-1925736545.html
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россия, польша, москва, нато, право и справедливость, в мире
Россия, Польша, Москва, НАТО, Право и справедливость, В мире
"Красиво умираем в окопах". В Польше описали сценарий войны с Россией
Onet.pl: польские военные в случае конфликта с Россией погибнут в окопах
ВАРШАВА, 16 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Польши находятся в упадке и в случае конфликта с Россией погибнут в окопах, заявили польские офицеры в новой книге "Армия в руинах", фрагменты которой опубликовал информационный портал Onet.pl.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
"Что было бы, если бы к нам пришли русские? Что мне ответить? Мы красиво умираем в окопах, потому что боеприпасы не прибудут, а сами мы их не производим", — сказал автору сборника один из офицеров.
Также военный указал, что политики из правившей в Польше до конца прошлого года партии "Право и справедливость" обманули общественность, убедив людей, что создадут трехсоттысячную армию. "Если новые структуры и были созданы, то это был каннибализм. Это то, за что и политики, и военные должны предстать перед государственным трибуналом. Потому что части, которые имели боевые возможности, сегодня их не имеют", — сказал он.
Опытный боевой офицер и преподаватель военной академии описывает сегодняшнее состояние современной польской армии как "неприемлемое" для текущей геополитической ситуации. "В силу уровня современных угроз и вызовов, с которыми она сталкивается, ее состояние является неприемлемым. Армия как военная составляющая не способна реализовать положения конституции, а значит, не способна эффективно защищать границы государства", — отмечает он.
"Этот распад начался не восемь лет назад. Мы наблюдаем за ним 20 лет. После вступления в НАТО политики начали вводить общественность в заблуждение. Они сказали, что нам не нужно развивать вооруженные силы. Напоминаю, что, когда мы вступали в НАТО, нас было 198 тысяч, а еще была обязательная военная служба. Потенциал, возможности и ресурсы, в том числе резервные, были намного и намного выше, чем сейчас", — сказано в книге.
"Самый важный ресурс любой армии, о котором мы часто забываем, когда говорим о контрактах, оснащении и модернизации, это кадровые ресурсы. Проще говоря — солдаты, которых нет", — указал офицер.