https://ria.ru/20240816/polsha-1966507538.html
Польским пограничникам разрешили использовать оружие против нелегалов
Польским пограничникам разрешили использовать оружие против нелегалов - РИА Новости, 16.08.2024
Польским пограничникам разрешили использовать оружие против нелегалов
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, разрешающий солдатам на границе использовать оружие в отношении нелегальных мигрантов, сообщила журналистам глава... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T01:37
2024-08-16T01:37
2024-08-16T01:47
польша
белоруссия
анджей дуда
дональд туск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099715_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_26d5c32a629fcb44470c45c1050c9bd8.jpg
ВАРШАВА, 16 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, разрешающий солдатам на границе использовать оружие в отношении нелегальных мигрантов, сообщила журналистам глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая. "Президент Анджей Дуда подписал закон о поддержке действий солдат и сотрудников других служб на границе", - сказала Папроцкая. По ее мнению, данный закон "позволит защищать границу еще лучше, еще эффективнее, в том числе с повышением безопасности польского солдата". Парламент Польши принял закон в июле. Он допускает возможность использования армии для самостоятельных действий на границе в мирное время - не только для поддержки Пограничной стражи и МВД. Закон вводит понятие "военной операции", проводимой на территории страны в мирное время. Закон также вводит в Уголовный кодекс положение, которое исключает ответственность за действия, совершенные в определенных условиях. Речь идет об использовании солдатом или офицером, защищающим границу, оружия или средств прямого принуждения в нарушение правил, если они были применены "для отражения прямого покушения на жизнь, здоровье или свободу этого солдата или другого лица, а также для противодействия действиям, направленным на покушение на жизнь, здоровье или свободу этого солдата или другого лица". Дискуссия о необходимости изменения законодательства об использовании солдатами оружия началась после того, как на границе с Белоруссией погиб солдат, которого ударил ножом нелегальный мигрант, пытавшийся пересечь границу. Информация об этом происшествии совпала по времени с сообщениями о задержании троих польских солдат за то, что они производили выстрелы на границе в сторону мигрантов. Прокуратура обвинила двоих из них в превышении полномочий и угрозе жизни людей. В последующие дни президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности, а премьер-министр Дональд Туск заявил, что обязал министерство национальной обороны подготовить новые законы, которые гарантируют четкие правила и правовую безопасность для солдат, которые будут вынуждены использовать оружие во время службы на границе.
https://ria.ru/20240611/smi-1952126213.html
https://ria.ru/20240408/ssha-1938519853.html
https://ria.ru/20240718/polsha-1960435603.html
польша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099715_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_c9a63515376179959c7266e999a12c4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, белоруссия, анджей дуда, дональд туск, в мире
Польша, Белоруссия, Анджей Дуда, Дональд Туск, В мире
Польским пограничникам разрешили использовать оружие против нелегалов
В Польше подписали закон, разрешающий стрелять по нелегалам на границе
ВАРШАВА, 16 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, разрешающий солдатам на границе использовать оружие в отношении нелегальных мигрантов, сообщила журналистам глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая.
"Президент Анджей Дуда подписал закон о поддержке действий солдат и сотрудников других служб на границе", - сказала Папроцкая.
По ее мнению, данный закон "позволит защищать границу еще лучше, еще эффективнее, в том числе с повышением безопасности польского солдата".
Парламент Польши принял закон в июле. Он допускает возможность использования армии для самостоятельных действий на границе в мирное время - не только для поддержки Пограничной стражи и МВД. Закон вводит понятие "военной операции", проводимой на территории страны в мирное время.
Закон также вводит в Уголовный кодекс положение, которое исключает ответственность за действия, совершенные в определенных условиях. Речь идет об использовании солдатом или офицером, защищающим границу, оружия или средств прямого принуждения в нарушение правил, если они были применены "для отражения прямого покушения на жизнь, здоровье или свободу этого солдата или другого лица, а также для противодействия действиям, направленным на покушение на жизнь, здоровье или свободу этого солдата или другого лица".
Дискуссия о необходимости изменения законодательства об использовании солдатами оружия началась после того, как на границе с Белоруссией
погиб солдат, которого ударил ножом нелегальный мигрант, пытавшийся пересечь границу.
Информация об этом происшествии совпала по времени с сообщениями о задержании троих польских солдат за то, что они производили выстрелы на границе в сторону мигрантов. Прокуратура обвинила двоих из них в превышении полномочий и угрозе жизни людей. В последующие дни президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности, а премьер-министр Дональд Туск
заявил, что обязал министерство национальной обороны подготовить новые законы, которые гарантируют четкие правила и правовую безопасность для солдат, которые будут вынуждены использовать оружие во время службы на границе.