https://ria.ru/20240816/polsha-1966507538.html

Польским пограничникам разрешили использовать оружие против нелегалов

Польским пограничникам разрешили использовать оружие против нелегалов - РИА Новости, 16.08.2024

Польским пограничникам разрешили использовать оружие против нелегалов

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, разрешающий солдатам на границе использовать оружие в отношении нелегальных мигрантов, сообщила журналистам глава... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T01:37

2024-08-16T01:37

2024-08-16T01:47

польша

белоруссия

анджей дуда

дональд туск

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099715_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_26d5c32a629fcb44470c45c1050c9bd8.jpg

ВАРШАВА, 16 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, разрешающий солдатам на границе использовать оружие в отношении нелегальных мигрантов, сообщила журналистам глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая. "Президент Анджей Дуда подписал закон о поддержке действий солдат и сотрудников других служб на границе", - сказала Папроцкая. По ее мнению, данный закон "позволит защищать границу еще лучше, еще эффективнее, в том числе с повышением безопасности польского солдата". Парламент Польши принял закон в июле. Он допускает возможность использования армии для самостоятельных действий на границе в мирное время - не только для поддержки Пограничной стражи и МВД. Закон вводит понятие "военной операции", проводимой на территории страны в мирное время. Закон также вводит в Уголовный кодекс положение, которое исключает ответственность за действия, совершенные в определенных условиях. Речь идет об использовании солдатом или офицером, защищающим границу, оружия или средств прямого принуждения в нарушение правил, если они были применены "для отражения прямого покушения на жизнь, здоровье или свободу этого солдата или другого лица, а также для противодействия действиям, направленным на покушение на жизнь, здоровье или свободу этого солдата или другого лица". Дискуссия о необходимости изменения законодательства об использовании солдатами оружия началась после того, как на границе с Белоруссией погиб солдат, которого ударил ножом нелегальный мигрант, пытавшийся пересечь границу. Информация об этом происшествии совпала по времени с сообщениями о задержании троих польских солдат за то, что они производили выстрелы на границе в сторону мигрантов. Прокуратура обвинила двоих из них в превышении полномочий и угрозе жизни людей. В последующие дни президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности, а премьер-министр Дональд Туск заявил, что обязал министерство национальной обороны подготовить новые законы, которые гарантируют четкие правила и правовую безопасность для солдат, которые будут вынуждены использовать оружие во время службы на границе.

https://ria.ru/20240611/smi-1952126213.html

https://ria.ru/20240408/ssha-1938519853.html

https://ria.ru/20240718/polsha-1960435603.html

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, белоруссия, анджей дуда, дональд туск, в мире