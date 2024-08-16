Рейтинг@Mail.ru
В секторе Газа десятимесячный ребенок заболел полиомиелитом - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/poliomielit-1966706336.html
В секторе Газа десятимесячный ребенок заболел полиомиелитом
В секторе Газа десятимесячный ребенок заболел полиомиелитом - РИА Новости, 16.08.2024
В секторе Газа десятимесячный ребенок заболел полиомиелитом
Первый случай полиомиелита выявлен в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок, сообщает министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:44
2024-08-16T22:44
в мире
воз
оон
юнисеф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
КАИР, 16 авг - РИА Новости. Первый случай полиомиелита выявлен в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок, сообщает министерство здравоохранения Палестины. "Министерство здравоохранения зафиксировало первый подтвержденный случай вируса полиомиелита в секторе Газа", - говорится в заявлении минздрава Палестины. Отмечается, что заболевший - десятимесячный ребенок из города Дейр-эль-Балах. В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать кампанию вакцинации против полиомиелита.
https://ria.ru/20240730/poliomielit-1962938574.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, воз, оон, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В секторе Газа десятимесячный ребенок заболел полиомиелитом

Минздрав Палестины сообщил о первом случае полиомиелита в секторе Газа

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 16 авг - РИА Новости. Первый случай полиомиелита выявлен в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок, сообщает министерство здравоохранения Палестины.
«
"Министерство здравоохранения зафиксировало первый подтвержденный случай вируса полиомиелита в секторе Газа", - говорится в заявлении минздрава Палестины.
Отмечается, что заболевший - десятимесячный ребенок из города Дейр-эль-Балах.
В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать кампанию вакцинации против полиомиелита.
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Газе назвали причину эпидемии полиомиелита
30 июля, 14:58
 
В миреВОЗООНЮНИСЕФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала