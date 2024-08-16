https://ria.ru/20240816/poliomielit-1966706336.html

В секторе Газа десятимесячный ребенок заболел полиомиелитом

В секторе Газа десятимесячный ребенок заболел полиомиелитом - РИА Новости, 16.08.2024

В секторе Газа десятимесячный ребенок заболел полиомиелитом

Первый случай полиомиелита выявлен в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок, сообщает министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:44

2024-08-16T22:44

2024-08-16T22:44

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КАИР, 16 авг - РИА Новости. Первый случай полиомиелита выявлен в секторе Газа, заболел десятимесячный ребенок, сообщает министерство здравоохранения Палестины. "Министерство здравоохранения зафиксировало первый подтвержденный случай вируса полиомиелита в секторе Газа", - говорится в заявлении минздрава Палестины. Отмечается, что заболевший - десятимесячный ребенок из города Дейр-эль-Балах. В конце июля министерство здравоохранения Палестины объявило эпидемию полиомиелита в секторе Газа, указывая на продолжающиеся девятый месяц на территории анклава боевые действия как на основную причину распространения заболевания. Инженер водопроводной службы прибрежных муниципалитетов сектора Газа Ахмед аль-Рабии сообщил РИА Новости, что эпидемия полиомиелита была частично вызвана "водным кризисом" в анклаве, где после начала военных действий перестала осуществляться обработка и сброс сточных вод. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) ранее потребовали семидневного перемирия в Газе в конце августа и в сентябре, чтобы начать кампанию вакцинации против полиомиелита.

https://ria.ru/20240730/poliomielit-1962938574.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, воз, оон, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году