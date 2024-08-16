https://ria.ru/20240816/pogoda-1966525846.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 16.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Переменная облачность, температура воздуха до плюс 25 градусов и ветер 4-9 метров в секунду ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T08:40

2024-08-16T08:40

2024-08-16T08:40

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха до плюс 25 градусов и ветер 4-9 метров в секунду ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 23 – плюс 25 градусов, в Подмосковье от 21 до 26 градусов тепла. Такие значения соответствуют календарной норме этих дней августа", – рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер в пятницу будет северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будут меняться мало, показания барометров составят 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.

https://ria.ru/20240815/pogoda-1966449088.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода