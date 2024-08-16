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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 16.08.2024
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08:40 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/pogoda-1966525846.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 16.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность, температура воздуха до плюс 25 градусов и ветер 4-9 метров в секунду ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T08:40
2024-08-16T08:40
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха до плюс 25 градусов и ветер 4-9 метров в секунду ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 23 – плюс 25 градусов, в Подмосковье от 21 до 26 градусов тепла. Такие значения соответствуют календарной норме этих дней августа", – рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер в пятницу будет северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будут меняться мало, показания барометров составят 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидается переменная облачность и до 25 градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПарк "Покровское-Стрешнево" в Москве
Парк Покровское-Стрешнево в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Парк "Покровское-Стрешнево" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха до плюс 25 градусов и ветер 4-9 метров в секунду ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 23 – плюс 25 градусов, в Подмосковье от 21 до 26 градусов тепла. Такие значения соответствуют календарной норме этих дней августа", – рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер в пятницу будет северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будут меняться мало, показания барометров составят 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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