https://ria.ru/20240816/pogoda-1966525846.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 16.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность, температура воздуха до плюс 25 градусов и ветер 4-9 метров в секунду ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T08:40
2024-08-16T08:40
2024-08-16T08:40
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха до плюс 25 градусов и ветер 4-9 метров в секунду ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 23 – плюс 25 градусов, в Подмосковье от 21 до 26 градусов тепла. Такие значения соответствуют календарной норме этих дней августа", – рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер в пятницу будет северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будут меняться мало, показания барометров составят 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидается переменная облачность и до 25 градусов тепла