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Проблем с билетами на поезда из Курской области нет, заявил Старовойт
Проблем с билетами на поезда из Курской области нет, заявил Старовойт - РИА Новости, 16.08.2024
Проблем с билетами на поезда из Курской области нет, заявил Старовойт
Для жителей Курской области организованы дополнительные пары поездов, "Ласточек", чтобы выехать из региона, проблем с билетами нет, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:15
2024-08-16T15:15
2024-08-16T15:26
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
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ВОЛГОГРАД, 16 авг - РИА Новости. Для жителей Курской области организованы дополнительные пары поездов, "Ласточек", чтобы выехать из региона, проблем с билетами нет, сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт.По словам министра, регионы России готовы принимать жителей Курской области."Оганизованы дополнительные пары поездов дальнего следования, а также поезда "Ласточки" во все направления движутся. И сегодня проблем с приобретением билетов, с выездом, не существует. Я лично отработал прошлую пятницу, субботу, воскресенье в регионе, посмотрел, как организована работа, сам принял участие в работе оперативного штаба. Никакой паники, столпотворения на железнодорожных вокзалах", - сказал Стартовой.Министр в пятницу находится в рабочей поездке в Волгограде.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт, украина, вооруженные силы украины, россия, волгоград
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Волгоград
Проблем с билетами на поезда из Курской области нет, заявил Старовойт
Старовойт: для выезда людей из Курской области запустили дополнительные поезда