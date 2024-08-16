https://ria.ru/20240816/poezda-1966616485.html

Проблем с билетами на поезда из Курской области нет, заявил Старовойт

Проблем с билетами на поезда из Курской области нет, заявил Старовойт - РИА Новости, 16.08.2024

Проблем с билетами на поезда из Курской области нет, заявил Старовойт

Для жителей Курской области организованы дополнительные пары поездов, "Ласточек", чтобы выехать из региона, проблем с билетами нет, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:15

2024-08-16T15:15

2024-08-16T15:26

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

украина

вооруженные силы украины

россия

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 16 авг - РИА Новости. Для жителей Курской области организованы дополнительные пары поездов, "Ласточек", чтобы выехать из региона, проблем с билетами нет, сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт.По словам министра, регионы России готовы принимать жителей Курской области."Оганизованы дополнительные пары поездов дальнего следования, а также поезда "Ласточки" во все направления движутся. И сегодня проблем с приобретением билетов, с выездом, не существует. Я лично отработал прошлую пятницу, субботу, воскресенье в регионе, посмотрел, как организована работа, сам принял участие в работе оперативного штаба. Никакой паники, столпотворения на железнодорожных вокзалах", - сказал Стартовой.Министр в пятницу находится в рабочей поездке в Волгограде.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

курская область

украина

россия

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, роман старовойт, украина, вооруженные силы украины, россия, волгоград