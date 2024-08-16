https://ria.ru/20240816/podpole-1966635166.html
В Николаевской области активизировалась авиация ВСУ, заявили в подполье
В Николаевской области активизировалась авиация ВСУ, заявили в подполье - РИА Новости, 16.08.2024
В Николаевской области активизировалась авиация ВСУ, заявили в подполье
Пророссийское сопротивление фиксирует активность украинской авиации над аэродромом Мартыновка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:34
2024-08-16T16:34
2024-08-16T16:50
специальная военная операция на украине
николаевская область
в мире
сергей лебедев
миг-29
f-16
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Пророссийское сопротивление фиксирует активность украинской авиации над аэродромом Мартыновка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Над мартыновским аэродромом всю неделю фиксируется активность, минимум раз в день украинские самолеты садятся и быстро взлетают, сегодня это (снятый на видео - ред.) третий полет. По всему выходит, что аэродром используют как аэродром для подскока, где снаряжаются самолеты и бьют по Крыму", - сказал собеседник агентства.Также он предоставил видео и фото, на котором виден пролет украинского истребителя МиГ-29, вооруженного ракетами.По данным подполья, Мартыновку подготовили как аэродром подскока для западных истребителей F-16, там находятся ракеты для истребителей и летный состав, в том числе иностранцы. Ранее по аэродрому уже наносились удары.
https://ria.ru/20240815/vzryv-1966435244.html
https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966528633.html
николаевская область
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Активность украинской авиации над аэродромом Мартыновка в Николаевской области
Пророссийское подполье фиксирует активность украинской авиации над аэродромом Мартыновка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор Сергей Лебедев. По всему выходит, что аэродром используют как аэродром для подскока, где снаряжаются самолеты и бьют по Крыму
2024-08-16T16:34
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, в мире, сергей лебедев, миг-29, f-16
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, В мире, Сергей Лебедев, МиГ-29, F-16
В Николаевской области активизировалась авиация ВСУ, заявили в подполье
Подполье: авиация ВСУ активизировалась в Мартыновке в Николаевской области