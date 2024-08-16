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В Николаевской области активизировалась авиация ВСУ, заявили в подполье - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 16.08.2024 (обновлено: 16:50 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/podpole-1966635166.html
В Николаевской области активизировалась авиация ВСУ, заявили в подполье
В Николаевской области активизировалась авиация ВСУ, заявили в подполье - РИА Новости, 16.08.2024
В Николаевской области активизировалась авиация ВСУ, заявили в подполье
Пророссийское сопротивление фиксирует активность украинской авиации над аэродромом Мартыновка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:34
2024-08-16T16:50
специальная военная операция на украине
николаевская область
в мире
сергей лебедев
миг-29
f-16
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Пророссийское сопротивление фиксирует активность украинской авиации над аэродромом Мартыновка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Над мартыновским аэродромом всю неделю фиксируется активность, минимум раз в день украинские самолеты садятся и быстро взлетают, сегодня это (снятый на видео - ред.) третий полет. По всему выходит, что аэродром используют как аэродром для подскока, где снаряжаются самолеты и бьют по Крыму", - сказал собеседник агентства.Также он предоставил видео и фото, на котором виден пролет украинского истребителя МиГ-29, вооруженного ракетами.По данным подполья, Мартыновку подготовили как аэродром подскока для западных истребителей F-16, там находятся ракеты для истребителей и летный состав, в том числе иностранцы. Ранее по аэродрому уже наносились удары.
https://ria.ru/20240815/vzryv-1966435244.html
https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966528633.html
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Активность украинской авиации над аэродромом Мартыновка в Николаевской области
Пророссийское подполье фиксирует активность украинской авиации над аэродромом Мартыновка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор Сергей Лебедев. По всему выходит, что аэродром используют как аэродром для подскока, где снаряжаются самолеты и бьют по Крыму
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николаевская область, в мире, сергей лебедев, миг-29, f-16
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, В мире, Сергей Лебедев, МиГ-29, F-16
В Николаевской области активизировалась авиация ВСУ, заявили в подполье

Подполье: авиация ВСУ активизировалась в Мартыновке в Николаевской области

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Пророссийское сопротивление фиксирует активность украинской авиации над аэродромом Мартыновка в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Над мартыновским аэродромом всю неделю фиксируется активность, минимум раз в день украинские самолеты садятся и быстро взлетают, сегодня это (снятый на видео - ред.) третий полет. По всему выходит, что аэродром используют как аэродром для подскока, где снаряжаются самолеты и бьют по Крыму", - сказал собеседник агентства.
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Также он предоставил видео и фото, на котором виден пролет украинского истребителя МиГ-29, вооруженного ракетами.
По данным подполья, Мартыновку подготовили как аэродром подскока для западных истребителей F-16, там находятся ракеты для истребителей и летный состав, в том числе иностранцы. Ранее по аэродрому уже наносились удары.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВ миреСергей ЛебедевМиГ-29F-16
 
 
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