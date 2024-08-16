https://ria.ru/20240816/podpole-1966514316.html

Подполье: Украина отправляет в Брюссель биоматериалы умерших в Херсоне

Подполье: Украина отправляет в Брюссель биоматериалы умерших в Херсоне - РИА Новости, 16.08.2024

Подполье: Украина отправляет в Брюссель биоматериалы умерших в Херсоне

Украинские власти отправляют в лабораторию в Брюсселе пробы воды и образцы биологического материала жителей подконтрольного ВСУ Херсона, умерших в результате... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T04:36

2024-08-16T04:36

2024-08-16T04:37

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ГЕНИЧЕСК, 16 авг - РИА Новости. Украинские власти отправляют в лабораторию в Брюсселе пробы воды и образцы биологического материала жителей подконтрольного ВСУ Херсона, умерших в результате распространения инфекций, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона, который находится под контроле ВСУ."С целью выявления очага распространения инфекции на правобережье Днепра Херсонской области и в городе Херсон были взяты пробы воды из источников централизованного водоснабжения и образцы биологического материала умерших местных жителей. Образцы были отправлены в Киев, откуда их планируется перенаправить в независимый диагностический центр компании Black&Veatch, расположенный в Брюсселе (Бельгия), для проведения дополнительных исследований", - сказал представитель пророссийского сопротивления.По словам подпольщика, в связи с неисправностью очистных сооружений сточных вод в населенных пунктах, расположенных на правом берегу Днепра, среди местного населения давно отмечаются случаи тяжелых инфекционных заболеваний."Жители Херсона помнят, как 22 июля 2023 года в городе было зафиксировано 25 случаев инфицирования, из которых восемь стали летальными: в населенных пунктах Токарева, Никольское, Ивановка", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240812/herson-1965777885.html

https://ria.ru/20240808/nikolaev-1964804297.html

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брюссель, в мире, херсон, вооруженные силы украины