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Подполье: Украина отправляет в Брюссель биоматериалы умерших в Херсоне - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:36 16.08.2024 (обновлено: 04:37 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/podpole-1966514316.html
Подполье: Украина отправляет в Брюссель биоматериалы умерших в Херсоне
Подполье: Украина отправляет в Брюссель биоматериалы умерших в Херсоне - РИА Новости, 16.08.2024
Подполье: Украина отправляет в Брюссель биоматериалы умерших в Херсоне
Украинские власти отправляют в лабораторию в Брюсселе пробы воды и образцы биологического материала жителей подконтрольного ВСУ Херсона, умерших в результате... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T04:36
2024-08-16T04:37
специальная военная операция на украине
брюссель
в мире
херсон
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 16 авг - РИА Новости. Украинские власти отправляют в лабораторию в Брюсселе пробы воды и образцы биологического материала жителей подконтрольного ВСУ Херсона, умерших в результате распространения инфекций, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона, который находится под контроле ВСУ."С целью выявления очага распространения инфекции на правобережье Днепра Херсонской области и в городе Херсон были взяты пробы воды из источников централизованного водоснабжения и образцы биологического материала умерших местных жителей. Образцы были отправлены в Киев, откуда их планируется перенаправить в независимый диагностический центр компании Black&amp;Veatch, расположенный в Брюсселе (Бельгия), для проведения дополнительных исследований", - сказал представитель пророссийского сопротивления.По словам подпольщика, в связи с неисправностью очистных сооружений сточных вод в населенных пунктах, расположенных на правом берегу Днепра, среди местного населения давно отмечаются случаи тяжелых инфекционных заболеваний."Жители Херсона помнят, как 22 июля 2023 года в городе было зафиксировано 25 случаев инфицирования, из которых восемь стали летальными: в населенных пунктах Токарева, Никольское, Ивановка", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240812/herson-1965777885.html
https://ria.ru/20240808/nikolaev-1964804297.html
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брюссель, в мире, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брюссель, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины
Подполье: Украина отправляет в Брюссель биоматериалы умерших в Херсоне

Подполье: киевский режим отправляет в Брюссель биоматериалы умерших в Херсоне

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 авг - РИА Новости. Украинские власти отправляют в лабораторию в Брюсселе пробы воды и образцы биологического материала жителей подконтрольного ВСУ Херсона, умерших в результате распространения инфекций, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона, который находится под контроле ВСУ.
«
"С целью выявления очага распространения инфекции на правобережье Днепра Херсонской области и в городе Херсон были взяты пробы воды из источников централизованного водоснабжения и образцы биологического материала умерших местных жителей. Образцы были отправлены в Киев, откуда их планируется перенаправить в независимый диагностический центр компании Black&Veatch, расположенный в Брюсселе (Бельгия), для проведения дополнительных исследований", - сказал представитель пророссийского сопротивления.
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По словам подпольщика, в связи с неисправностью очистных сооружений сточных вод в населенных пунктах, расположенных на правом берегу Днепра, среди местного населения давно отмечаются случаи тяжелых инфекционных заболеваний.
"Жители Херсона помнят, как 22 июля 2023 года в городе было зафиксировано 25 случаев инфицирования, из которых восемь стали летальными: в населенных пунктах Токарева, Никольское, Ивановка", - добавил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеБрюссельВ миреХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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