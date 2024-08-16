https://ria.ru/20240816/plennye-1966709590.html

Источник рассказал о пленных солдатах ВСУ, вскрывших планы Киева

Источник рассказал о пленных солдатах ВСУ, вскрывших планы Киева - РИА Новости, 16.08.2024

Источник рассказал о пленных солдатах ВСУ, вскрывших планы Киева

Бригада ВСУ, военнопленные из которой сообщили о планах Киева атаковать атомные объекты в России, участвовала в наступлении на Курскую область, сообщили РИА... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T23:20

2024-08-16T23:20

2024-08-16T23:26

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Бригада ВСУ, военнопленные из которой сообщили о планах Киева атаковать атомные объекты в России, участвовала в наступлении на Курскую область, сообщили РИА Новости в ВГА Харьковской области."В ходе общения с военнослужащим из 82-й бригады (ВСУ - ред.), которая как раз-таки участвовала в наступлении на Курскую область, была получена такая информация", - сказала представитель ВГА Харьковской области РИА Новости.

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