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Источник рассказал о пленных солдатах ВСУ, вскрывших планы Киева - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 16.08.2024 (обновлено: 23:26 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/plennye-1966709590.html
Источник рассказал о пленных солдатах ВСУ, вскрывших планы Киева
Источник рассказал о пленных солдатах ВСУ, вскрывших планы Киева - РИА Новости, 16.08.2024
Источник рассказал о пленных солдатах ВСУ, вскрывших планы Киева
Бригада ВСУ, военнопленные из которой сообщили о планах Киева атаковать атомные объекты в России, участвовала в наступлении на Курскую область, сообщили РИА... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T23:20
2024-08-16T23:26
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Бригада ВСУ, военнопленные из которой сообщили о планах Киева атаковать атомные объекты в России, участвовала в наступлении на Курскую область, сообщили РИА Новости в ВГА Харьковской области."В ходе общения с военнослужащим из 82-й бригады (ВСУ - ред.), которая как раз-таки участвовала в наступлении на Курскую область, была получена такая информация", - сказала представитель ВГА Харьковской области РИА Новости.
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в мире, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия
Источник рассказал о пленных солдатах ВСУ, вскрывших планы Киева

Пленные ВСУ, вскрывшие планы Киева, были в напавшей на Курскую область бригаде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкраинские пленные
Украинские пленные - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Украинские пленные . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Бригада ВСУ, военнопленные из которой сообщили о планах Киева атаковать атомные объекты в России, участвовала в наступлении на Курскую область, сообщили РИА Новости в ВГА Харьковской области.
«
"В ходе общения с военнослужащим из 82-й бригады (ВСУ - ред.), которая как раз-таки участвовала в наступлении на Курскую область, была получена такая информация", - сказала представитель ВГА Харьковской области РИА Новости.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
МИД заявил о первой атаке ВСУ на Курскую область западными ракетами
Вчера, 23:05
 
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