https://ria.ru/20240816/plan-1966518445.html

"Удвоили ставки". Экс-агент ЦРУ раскрыл план удара Запада по России

"Удвоили ставки". Экс-агент ЦРУ раскрыл план удара Запада по России - РИА Новости, 16.08.2024

"Удвоили ставки". Экс-агент ЦРУ раскрыл план удара Запада по России

Запад хотел бы взять Россию под контроль, чтобы завладеть ее ресурсами, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T06:40

2024-08-16T06:40

2024-08-16T06:40

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валерий герасимов

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Запад хотел бы взять Россию под контроль, чтобы завладеть ее ресурсами, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру."НАТО и США разрешают Украине атаковать территорию России, это правда. Запад проигрывает, поэтому удваивает ставки. <…> Эта война началась не в 2022 году, а в 2014-м. Это был тщательно подготовленный план по ослаблению и уничтожению России. Причина, по которой Запад хочет этого, очень проста. Москва обладает богатейшими природными ресурсами, и Штаты нуждаются в них — начиная с урана и золота и заканчивая нефтью и природным газом", — полагает эксперт.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такая большая страна с достаточно большим населением им была не нужна. Глава государства подчеркнул, что "у них этого никогда не получится сделать".

https://ria.ru/20240816/ssha-1966515177.html

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в мире, россия, сша, украина, валерий герасимов, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато, вооруженные силы украины