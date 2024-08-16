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"Удвоили ставки". Экс-агент ЦРУ раскрыл план удара Запада по России - РИА Новости, 16.08.2024
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06:40 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/plan-1966518445.html
"Удвоили ставки". Экс-агент ЦРУ раскрыл план удара Запада по России
"Удвоили ставки". Экс-агент ЦРУ раскрыл план удара Запада по России - РИА Новости, 16.08.2024
"Удвоили ставки". Экс-агент ЦРУ раскрыл план удара Запада по России
Запад хотел бы взять Россию под контроль, чтобы завладеть ее ресурсами, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T06:40
2024-08-16T06:40
в мире
россия
сша
украина
валерий герасимов
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Запад хотел бы взять Россию под контроль, чтобы завладеть ее ресурсами, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру."НАТО и США разрешают Украине атаковать территорию России, это правда. Запад проигрывает, поэтому удваивает ставки. &lt;…&gt; Эта война началась не в 2022 году, а в 2014-м. Это был тщательно подготовленный план по ослаблению и уничтожению России. Причина, по которой Запад хочет этого, очень проста. Москва обладает богатейшими природными ресурсами, и Штаты нуждаются в них — начиная с урана и золота и заканчивая нефтью и природным газом", — полагает эксперт.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такая большая страна с достаточно большим населением им была не нужна. Глава государства подчеркнул, что "у них этого никогда не получится сделать".
https://ria.ru/20240816/ssha-1966515177.html
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в мире, россия, сша, украина, валерий герасимов, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Вооруженные силы Украины
"Удвоили ставки". Экс-агент ЦРУ раскрыл план удара Запада по России

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Запад хочет захватить РФ из-за ее богатых ресурсов

© Фото : US ArmyАмериканские военные во время учений войск НАТО в Финляндии
Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : US Army
Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Запад хотел бы взять Россию под контроль, чтобы завладеть ее ресурсами, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"НАТО и США разрешают Украине атаковать территорию России, это правда. Запад проигрывает, поэтому удваивает ставки. <…> Эта война началась не в 2022 году, а в 2014-м. Это был тщательно подготовленный план по ослаблению и уничтожению России. Причина, по которой Запад хочет этого, очень проста. Москва обладает богатейшими природными ресурсами, и Штаты нуждаются в них — начиная с урана и золота и заканчивая нефтью и природным газом", — полагает эксперт.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такая большая страна с достаточно большим населением им была не нужна. Глава государства подчеркнул, что "у них этого никогда не получится сделать".
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В миреРоссияСШАУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОВооруженные силы Украины
 
 
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