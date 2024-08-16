"Волк в овечьей шкуре". В Киеве представили новый план на будущее
Власти Украины ищут новый путь ликвидации УПЦ
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Разобраться с "засильем Русского мира" на Украине решили по-восточному. Без лишнего шума. И не беда, что для этого придется пожертвовать ближайшим союзником.
Мнимое единство
"Мы снова и снова обращаемся к вам <…> и ко всем нашим православным братьям и сестрам <…> с призывом без всяких предварительных условий начать диалог о единстве" — так завершил свое послание главе канонической УПЦ митрополиту Онуфрию лидер раскольников Епифаний (Думенко).
С чего, спрашивается, такая любезность? Да еще от человека, который до недавнего времени считал Украинскую церковь "оплотом Русского мира", "агентом Москвы". И особого смысла в объединении не видел, поскольку с 2018-го есть "своя автокефальная церковь", признанная остальными поместными.
На самом деле раскольническую ПЦУ признали лишь четыре из пятнадцати православных церквей.
Но дело в том, что двумя днями ранее Думенко нанес визит своему начальству — на Фанар (район Стамбула, где расположена резиденция Константинопольского патриарха). В разговоре обсудили глобальные вызовы, стоящие перед православием, "угрозу псевдорелигиозной идеологии" РПЦ, права и свободы на Украине.
Глава ПЦУ заверил патриарха Варфоломея, что двери его организации всегда открыты для тех, кто до сих пор остается в церковной юрисдикции Москвы. А сам он неустанно призывает "московских попов" одуматься и присоединиться к "канонической" ПЦУ. Подтверждение тому — вышеупомянутое воззвание к митрополиту Онуфрию.
© Фото : Пресс-служба Київської МитрополіїУкраїнської Православної Церкви (ПЦУ)Визит Епифания на остров Тасос
© Фото : Пресс-служба Київської МитрополіїУкраїнської Православної Церкви (ПЦУ)
Визит Епифания на остров Тасос
Полная идиллия, не иначе. Однако все не совсем так. И у поездки Думенко есть много подводных камней.
Переменчивый ветер
Ряд греческих СМИ указывает, что в офисе Зеленского недовольны ПЦУ. По сути, эта структура провалила возложенную на нее миссию — собрать всех православных Украины под крылом Константинополя.
Получилось обратное. Не последнюю роль сыграли в этом и излюбленные методы думенковских рейдеров: захват храмов с применением оружия и слезоточивого газа, нападения на священников, провокации. Сам же лидер раскольников неоднократно призывал усилить давление на каноническую УПЦ, запретить и ликвидировать ее как можно скорее.
"Такая позиция сейчас вызывает раздражение в офисе президента Украины, который хотел бы объединить страну перед лицом внешней угрозы", — пишет новостной портал "Ромфея" со ссылкой на свои источники.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
А приди к власти Дональд Трамп, чье окружение открыто осудило конфессиональную политику Зеленского, исход предопределен: незамедлительные санкции США.
Именно поэтому главный козырь — законопроект № 8371 — в очередной раз отправили на доработку. В документе УПЦ квалифицируется как "аффилированная с организацией, зарегистрированной на территории государства-агрессора" (то есть с Московским патриархатом). А значит, должна быть немедленно ликвидирована.
Радикальные депутаты до последнего пытались вынести законопроект на голосование. Так, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" несколько раз подряд срывала в Раде заседания: блокировала трибуну и требовала от народных избранников проявить гражданскую позицию.
Глава профильного парламентского комитета, где разрабатывали текст документа, Никита Потураев был уверен, что с голосованием проблем не возникнет. Но в недавнем интервью он говорил уже иначе.
Нардепы, по его словам, стали получать жалобы от других религиозных организаций. "Эта обеспокоенность, — пояснил он, — дословно звучала так: будь этот закон исключительно об РПЦ, мы бы не беспокоились. А так он потенциально для всех опасен".
© AP Photo / Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко, митрополит Епифаний и Вселенский патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019 года
© AP Photo / Mykola Lazarenko
Президент Украины Петр Порошенко, митрополит Епифаний и Вселенский патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019 года
В итоге в ближайшее время в США отправится парламентская делегация, чтобы убедить тамошний истеблишмент в пользе законопроекта как для Украины, так и для самой Америки.
"Сейчас в каждой гривне преимущественно деньги партнеров, — сказала в связи с этим Марьяна Безуглая, депутат от правящей партии "Слуга народа". — И огромная доля — именно средства США. Поэтому становиться в позу в бурные времена их выборов опасно не только для концепта двухпартийной поддержки, но и для любой поддержки вообще".
Новый план всегда найдется
Ориентируются на погоду по ту сторону Атлантики и на Фанаре. Раньше глава константинопольской архиепископии в США Элпидофор (Ламбриниадис) уверял, что его паства всегда поддерживала Джо Байдена.
Но месяц назад на его странице в соцсети появился пост: "Даруй кандидату — президенту Дональду Джону Трампу, а также его советникам и консультантам мудрость, благодать и дух чести".
Разумеется, при таком раскладе на распутье оказалась и подотчетная Константинополю ПЦУ. Есть риск остаться не у дел, повторить судьбу отца украинского раскола Филарета (Денисенко), который в 2018-м надеялся возглавить "единую церковь", а в итоге получил фиктивную должность "почетного патриарха".
Вероятность такого сценария не маленькая. Еще в апреле прошлого года на Фанаре создали особый комитет для урегулирования многолетнего кризиса. Один из вариантов — образование новой "Украинской православной церкви". Но не Московского, а Константинопольского патриархата.
Однако неоднократные попытки направить в страну комиссию, которая претворила бы план в жизнь, не увенчались успехом. Киев надеялся справиться своими силами. Правда, после визита в Турцию Епифания (Думенко) патриарх Варфоломей получил от Зеленского приглашение приехать на Украину. Возможно, для того, чтобы реализовать план Б.
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