https://ria.ru/20240816/plan-1966428670.html

"Волк в овечьей шкуре". В Киеве представили новый план на будущее

"Волк в овечьей шкуре". В Киеве представили новый план на будущее - РИА Новости, 16.08.2024

"Волк в овечьей шкуре". В Киеве представили новый план на будущее

Разобраться с "засильем Русского мира" на Украине решили по-восточному. Без лишнего шума. И не беда, что для этого придется пожертвовать ближайшим союзником. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T08:00

2024-08-16T08:00

2024-08-16T08:08

религия

украина

сша

киев

русская православная церковь

московский патриархат

дональд трамп

епифаний думенко

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Разобраться с "засильем Русского мира" на Украине решили по-восточному. Без лишнего шума. И не беда, что для этого придется пожертвовать ближайшим союзником.Мнимое единство"Мы снова и снова обращаемся к вам <…> и ко всем нашим православным братьям и сестрам <…> с призывом без всяких предварительных условий начать диалог о единстве" — так завершил свое послание главе канонической УПЦ митрополиту Онуфрию лидер раскольников Епифаний (Думенко).С чего, спрашивается, такая любезность? Да еще от человека, который до недавнего времени считал Украинскую церковь "оплотом Русского мира", "агентом Москвы". И особого смысла в объединении не видел, поскольку с 2018-го есть "своя автокефальная церковь", признанная остальными поместными.На самом деле раскольническую ПЦУ признали лишь четыре из пятнадцати православных церквей.Но дело в том, что двумя днями ранее Думенко нанес визит своему начальству — на Фанар (район Стамбула, где расположена резиденция Константинопольского патриарха). В разговоре обсудили глобальные вызовы, стоящие перед православием, "угрозу псевдорелигиозной идеологии" РПЦ, права и свободы на Украине.Глава ПЦУ заверил патриарха Варфоломея, что двери его организации всегда открыты для тех, кто до сих пор остается в церковной юрисдикции Москвы. А сам он неустанно призывает "московских попов" одуматься и присоединиться к "канонической" ПЦУ. Подтверждение тому — вышеупомянутое воззвание к митрополиту Онуфрию.Полная идиллия, не иначе. Однако все не совсем так. И у поездки Думенко есть много подводных камней.Переменчивый ветерРяд греческих СМИ указывает, что в офисе Зеленского недовольны ПЦУ. По сути, эта структура провалила возложенную на нее миссию — собрать всех православных Украины под крылом Константинополя.Получилось обратное. Не последнюю роль сыграли в этом и излюбленные методы думенковских рейдеров: захват храмов с применением оружия и слезоточивого газа, нападения на священников, провокации. Сам же лидер раскольников неоднократно призывал усилить давление на каноническую УПЦ, запретить и ликвидировать ее как можно скорее."Такая позиция сейчас вызывает раздражение в офисе президента Украины, который хотел бы объединить страну перед лицом внешней угрозы", — пишет новостной портал "Ромфея" со ссылкой на свои источники.И действительно, в отношении УПЦ власти в последние месяцы будто пошли на попятную. Причина тому — международная огласка. По мнению украинского историка и политолога Константина Бондаренко, "партнеры из-за океана советуют повременить" с лобовой атакой.А приди к власти Дональд Трамп, чье окружение открыто осудило конфессиональную политику Зеленского, исход предопределен: незамедлительные санкции США.Именно поэтому главный козырь — законопроект № 8371 — в очередной раз отправили на доработку. В документе УПЦ квалифицируется как "аффилированная с организацией, зарегистрированной на территории государства-агрессора" (то есть с Московским патриархатом). А значит, должна быть немедленно ликвидирована.Радикальные депутаты до последнего пытались вынести законопроект на голосование. Так, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" несколько раз подряд срывала в Раде заседания: блокировала трибуну и требовала от народных избранников проявить гражданскую позицию.Глава профильного парламентского комитета, где разрабатывали текст документа, Никита Потураев был уверен, что с голосованием проблем не возникнет. Но в недавнем интервью он говорил уже иначе.Нардепы, по его словам, стали получать жалобы от других религиозных организаций. "Эта обеспокоенность, — пояснил он, — дословно звучала так: будь этот закон исключительно об РПЦ, мы бы не беспокоились. А так он потенциально для всех опасен".В итоге в ближайшее время в США отправится парламентская делегация, чтобы убедить тамошний истеблишмент в пользе законопроекта как для Украины, так и для самой Америки."Сейчас в каждой гривне преимущественно деньги партнеров, — сказала в связи с этим Марьяна Безуглая, депутат от правящей партии "Слуга народа". — И огромная доля — именно средства США. Поэтому становиться в позу в бурные времена их выборов опасно не только для концепта двухпартийной поддержки, но и для любой поддержки вообще".Новый план всегда найдетсяОриентируются на погоду по ту сторону Атлантики и на Фанаре. Раньше глава константинопольской архиепископии в США Элпидофор (Ламбриниадис) уверял, что его паства всегда поддерживала Джо Байдена.Но месяц назад на его странице в соцсети появился пост: "Даруй кандидату — президенту Дональду Джону Трампу, а также его советникам и консультантам мудрость, благодать и дух чести".Разумеется, при таком раскладе на распутье оказалась и подотчетная Константинополю ПЦУ. Есть риск остаться не у дел, повторить судьбу отца украинского раскола Филарета (Денисенко), который в 2018-м надеялся возглавить "единую церковь", а в итоге получил фиктивную должность "почетного патриарха".Вероятность такого сценария не маленькая. Еще в апреле прошлого года на Фанаре создали особый комитет для урегулирования многолетнего кризиса. Один из вариантов — образование новой "Украинской православной церкви". Но не Московского, а Константинопольского патриархата.Однако неоднократные попытки направить в страну комиссию, которая претворила бы план в жизнь, не увенчались успехом. Киев надеялся справиться своими силами. Правда, после визита в Турцию Епифания (Думенко) патриарх Варфоломей получил от Зеленского приглашение приехать на Украину. Возможно, для того, чтобы реализовать план Б.

https://ria.ru/20240809/evropa-1964977728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, сша, киев, русская православная церковь, московский патриархат, дональд трамп, епифаний думенко, владимир зеленский, аналитика - религия и мировоззрение