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Дочь пропавшего в Курской области пенсионера не знает о его судьбе - РИА Новости, 16.08.2024
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14:02 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/pensioner-1966595220.html
Дочь пропавшего в Курской области пенсионера не знает о его судьбе
Дочь пропавшего в Курской области пенсионера не знает о его судьбе - РИА Новости, 16.08.2024
Дочь пропавшего в Курской области пенсионера не знает о его судьбе
Дочь пропавшего в Курской области пожилого мужчины, над которым издевались украинские солдаты и снимали это на видео, Светлана Петренко рассказала РИА Новости,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:02
2024-08-16T14:02
россия
курская область
суджанский район
светлана петренко
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Дочь пропавшего в Курской области пожилого мужчины, над которым издевались украинские солдаты и снимали это на видео, Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что пока не смогла получить никакой новой информации об отце и с 7 августа ничего не знает о его судьбе. В четверг в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик. на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на видео. "Мы обратились во все структуры, везде. Не прекращаем поиски с первого дня – с 7 августа не прекращаем это делать. Кроме того видео, которое опубликовано, мы ничего не знаем", - сказала Петренко. Ранее глава Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика - Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, снято видео в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. Он уточнил, все службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/oon-1966483898.html
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россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Суджанский район, Светлана Петренко, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Дочь пропавшего в Курской области пенсионера не знает о его судьбе

У дочери пропавшего в Курской области пенсионера нет связи с ним с 7 августа

© Z Ветераны России on-line/TelegramКадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Z Ветераны России on-line/Telegram
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Дочь пропавшего в Курской области пожилого мужчины, над которым издевались украинские солдаты и снимали это на видео, Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что пока не смогла получить никакой новой информации об отце и с 7 августа ничего не знает о его судьбе.
В четверг в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик. на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на видео.
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"Мы обратились во все структуры, везде. Не прекращаем поиски с первого дня – с 7 августа не прекращаем это делать. Кроме того видео, которое опубликовано, мы ничего не знаем", - сказала Петренко.
Ранее глава Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика - Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, снято видео в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. Он уточнил, все службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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РоссияКурская областьСуджанский районСветлана ПетренкоВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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