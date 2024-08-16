https://ria.ru/20240816/pensioner-1966595220.html

Дочь пропавшего в Курской области пенсионера не знает о его судьбе

Дочь пропавшего в Курской области пенсионера не знает о его судьбе - РИА Новости, 16.08.2024

Дочь пропавшего в Курской области пенсионера не знает о его судьбе

Дочь пропавшего в Курской области пожилого мужчины, над которым издевались украинские солдаты и снимали это на видео, Светлана Петренко рассказала РИА Новости,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:02

2024-08-16T14:02

2024-08-16T14:02

россия

курская область

суджанский район

светлана петренко

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Дочь пропавшего в Курской области пожилого мужчины, над которым издевались украинские солдаты и снимали это на видео, Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что пока не смогла получить никакой новой информации об отце и с 7 августа ничего не знает о его судьбе. В четверг в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик. на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на видео. "Мы обратились во все структуры, везде. Не прекращаем поиски с первого дня – с 7 августа не прекращаем это делать. Кроме того видео, которое опубликовано, мы ничего не знаем", - сказала Петренко. Ранее глава Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика - Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, снято видео в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. Он уточнил, все службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/oon-1966483898.html

https://ria.ru/20240815/slutskij-1966370405.html

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

россия

курская область

суджанский район

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россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины