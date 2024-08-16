https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html

Россия по потенциалу в Арктике опережает любую страну, сообщил Патрушев

Россия по потенциалу в Арктике опережает любую страну, сообщил Патрушев - РИА Новости, 16.08.2024

Россия по потенциалу в Арктике опережает любую страну, сообщил Патрушев

Западу пора уяснить, что по своему военному и гражданскому потенциалу в Арктике Россия намного опережает США и все страны региона, вместе взятые, заявил... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T00:43

2024-08-16T00:43

2024-08-16T00:44

николай патрушев

россия

арктика

сша

владимир путин

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Западу пора уяснить, что по своему военному и гражданскому потенциалу в Арктике Россия намного опережает США и все страны региона, вместе взятые, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "Россия – приверженец мирного развития Арктики. При этом странам Запада пора уяснить, что по своему арктическому потенциалу (как военному, так и гражданскому) Россия намного опережает не только США, но и все арктические государства вместе взятые", - подчеркнул Патрушев в интервью "Известиям". Вопросы развития этого района станут на повестке создаваемого в Морской коллегии РФ Совета по защите национальных интересов России в Арктике, отметил Патрушев. "На арктическом направлении у России стоит цель всестороннего развития Северного морского пути, как безопасной круглогодичной транспортной коммуникации с одновременным совершенствованием портовой инфраструктуры, увеличением провозной способности железных дорог для перевозки грузов на северных широтах. При этом подчеркну, что Севморпуть является национальной, российской транспортной магистралью", - сказал Патрушев. "Задачами Совета станут также вопросы исследования Арктики и социально-экономического развития арктических территорий. Будет уделено внимание широкому освоению природных ресурсов в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе в Арктической зоне Российской Федерации, созданию благоприятных условий для деятельности российских нефтегазодобывающих и газотранспортных компаний. Будут рассмотрены и другие актуальные вопросы", - добавил помощник главы государства. Президент России Владимир Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ. Патрушев назначен ее председателем.

https://ria.ru/20240813/arktika-1965996215.html

https://ria.ru/20240808/arktika-1964958428.html

россия

арктика

сша

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николай патрушев, россия, арктика, сша, владимир путин