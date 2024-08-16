Россия по потенциалу в Арктике опережает любую страну, сообщил Патрушев
Патрушев: Россия по потенциалу в Арктике опережает США и все страны
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на боевых арктических вездеходах "Алеут"
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на боевых арктических вездеходах "Алеут" . Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Западу пора уяснить, что по своему военному и гражданскому потенциалу в Арктике Россия намного опережает США и все страны региона, вместе взятые, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
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"Россия – приверженец мирного развития Арктики. При этом странам Запада пора уяснить, что по своему арктическому потенциалу (как военному, так и гражданскому) Россия намного опережает не только США, но и все арктические государства вместе взятые", - подчеркнул Патрушев в интервью "Известиям".
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Вопросы развития этого района станут на повестке создаваемого в Морской коллегии РФ Совета по защите национальных интересов России в Арктике, отметил Патрушев.
"На арктическом направлении у России стоит цель всестороннего развития Северного морского пути, как безопасной круглогодичной транспортной коммуникации с одновременным совершенствованием портовой инфраструктуры, увеличением провозной способности железных дорог для перевозки грузов на северных широтах. При этом подчеркну, что Севморпуть является национальной, российской транспортной магистралью", - сказал Патрушев.
"Задачами Совета станут также вопросы исследования Арктики и социально-экономического развития арктических территорий. Будет уделено внимание широкому освоению природных ресурсов в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе в Арктической зоне Российской Федерации, созданию благоприятных условий для деятельности российских нефтегазодобывающих и газотранспортных компаний. Будут рассмотрены и другие актуальные вопросы", - добавил помощник главы государства.
Президент России Владимир Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ. Патрушев назначен ее председателем.