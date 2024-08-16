https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504437.html

Патрушев объяснил, почему США и Британии пытаются "сеять хаос" за рубежом

Патрушев объяснил, почему США и Британии пытаются "сеять хаос" за рубежом - РИА Новости, 16.08.2024

Патрушев объяснил, почему США и Британии пытаются "сеять хаос" за рубежом

США и Англия, столкнувшись с внутренними проблемами, стремятся сильнее разжигать конфликты и сеять хаос за рубежом, заявил помощник президента РФ Николай... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T00:38

2024-08-16T00:38

2024-08-16T00:38

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россия

николай патрушев

шейх хасина

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США и Англия, столкнувшись с внутренними проблемами, стремятся сильнее разжигать конфликты и сеять хаос за рубежом, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. В интервью "Известиям" он перечислил ряд эпизодов, связанных с разжиганием Западом массовых протестов в ряде суверенных стран с целью смены власти в них. Запад пытался устроить цветную революцию в Сербии и сменить законное правительство страны на политиков, послушных США, отметил Патрушев. Не уменьшается уровень вмешательства США в суверенные дела Венесуэлы, добавил он. "Массовые беспорядки организовываются западниками и в других странах. Не случайно бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина считает именно США причастными к ее отставке и разгулу преступности в ее стране. Причиной, по ее мнению, мог стать отказ Вашингтону предоставить бангладешский остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под американскую военную базу", - сказал Патрушев. "Можно наблюдать, что США и Англия, столкнувшись с внутриполитическими дрязгами, проблемами в экономике и финансах, беспорядками, вызванными противостоянием между мигрантами и коренными жителями, стремятся перенести хаос за пределы своих границ, все сильнее разжигать военные, межнациональные и межконфессиональные конфликты за рубежом", - отметил помощник президента РФ.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966503957.html

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966503795.html

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сша, англия, россия, николай патрушев, шейх хасина, в мире