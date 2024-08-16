https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504114.html

Патрушев раскритиковал Индо-Тихоокеанскую стратегию США

Патрушев раскритиковал Индо-Тихоокеанскую стратегию США - РИА Новости, 16.08.2024

Патрушев раскритиковал Индо-Тихоокеанскую стратегию США

Продвижение США Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T00:31

2024-08-16T00:31

2024-08-16T00:31

николай патрушев

россия

вашингтон (штат)

владимир путин

сша

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Продвижение США Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "Следует признать, что в международных отношениях не снижается роль фактора силы. Продвижение Вашингтоном Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер", - сказал Патрушев в интервью "Известиям". Президент России Владимир Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ. Патрушев назначен ее председателем. Среди главных задач Морской коллегии - выработка мер, направленных на укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие российского Военно-морского флота.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966503795.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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николай патрушев, россия, вашингтон (штат), владимир путин, сша