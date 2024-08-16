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Патрушев раскритиковал Индо-Тихоокеанскую стратегию США - РИА Новости, 16.08.2024
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00:31 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504114.html
Патрушев раскритиковал Индо-Тихоокеанскую стратегию США
Патрушев раскритиковал Индо-Тихоокеанскую стратегию США - РИА Новости, 16.08.2024
Патрушев раскритиковал Индо-Тихоокеанскую стратегию США
Продвижение США Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T00:31
2024-08-16T00:31
николай патрушев
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
сша
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Продвижение США Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "Следует признать, что в международных отношениях не снижается роль фактора силы. Продвижение Вашингтоном Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер", - сказал Патрушев в интервью "Известиям". Президент России Владимир Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ. Патрушев назначен ее председателем. Среди главных задач Морской коллегии - выработка мер, направленных на укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие российского Военно-морского флота.
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вашингтон (штат)
сша
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николай патрушев, россия, вашингтон (штат), владимир путин, сша
Николай Патрушев, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, США
Патрушев раскритиковал Индо-Тихоокеанскую стратегию США

Патрушев: Индо-Тихоокеанская стратегия США направлена против России и КНР

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Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Продвижение США Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
"Следует признать, что в международных отношениях не снижается роль фактора силы. Продвижение Вашингтоном Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер", - сказал Патрушев в интервью "Известиям".
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00:26
Президент России Владимир Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ. Патрушев назначен ее председателем. Среди главных задач Морской коллегии - выработка мер, направленных на укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие российского Военно-морского флота.
 
Николай ПатрушевРоссияВашингтон (штат)Владимир ПутинСША
 
 
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