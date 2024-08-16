https://ria.ru/20240816/patrushev-1966503957.html

Патрушев назвал организаторов военной авантюры Саакашвили в Южной Осетии

Патрушев назвал организаторов военной авантюры Саакашвили в Южной Осетии - РИА Новости, 16.08.2024

Патрушев назвал организаторов военной авантюры Саакашвили в Южной Осетии

Именно Вашингтон в августе 2008 года организовал военную авантюру президента Грузии Михаила Саакашвили в Южной Осетии, заявил помощник президента РФ Николай... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T00:29

2024-08-16T00:29

2024-08-16T00:29

южная осетия

грузия

россия

михаил саакашвили

в мире

николай патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593998271_0:34:3266:1871_1920x0_80_0_0_aa4ddeba707921fda5da9e833df8c05f.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Именно Вашингтон в августе 2008 года организовал военную авантюру президента Грузии Михаила Саакашвили в Южной Осетии, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Ложь и провокации - это привычные спутники политики Вашингтона и других стран Запада. Именно американцы в августе 2008 года организовали военную авантюру Саакашвили, хотя утверждали, что не имеют к этому никакого отношения", - сказал Патрушев в интервью "Известиям". "Прямое вмешательство США в дела Грузии привело к выходу из ее состава Абхазии и Южной Осетии. Полагаю, что грузинский народ знает, что своими страданиями расплачивается за действия американцев", - добавил он. На этой неделе правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" обвинила экс-президента Михаила Саакашвили в развязывании войны в августе 2008 года против Южной Осетии по указке извне. В "Грузинской мечте" считают, что нужно провести публично-правовой процесс, чтобы раз и навсегда выявить, "кто совершил тяжелое предательское преступление против Грузии и ее народа". Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия при этом по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.

https://ria.ru/20240811/gruziya-1965524339.html

https://ria.ru/20240805/finpomosch-1964282619.html

южная осетия

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная осетия, грузия, россия, михаил саакашвили, в мире, николай патрушев