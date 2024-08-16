Патрушев назвал организаторов военной авантюры Саакашвили в Южной Осетии
Патрушев: США в 2008 году организовали авантюру Саакашвили в Южной Осетии
© РИА Новости / Сергей ПятаковРазграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Именно Вашингтон в августе 2008 года организовал военную авантюру президента Грузии Михаила Саакашвили в Южной Осетии, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Ложь и провокации - это привычные спутники политики Вашингтона и других стран Запада. Именно американцы в августе 2008 года организовали военную авантюру Саакашвили, хотя утверждали, что не имеют к этому никакого отношения", - сказал Патрушев в интервью "Известиям".
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На этой неделе правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" обвинила экс-президента Михаила Саакашвили в развязывании войны в августе 2008 года против Южной Осетии по указке извне. В "Грузинской мечте" считают, что нужно провести публично-правовой процесс, чтобы раз и навсегда выявить, "кто совершил тяжелое предательское преступление против Грузии и ее народа".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия при этом по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.