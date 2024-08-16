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Патрушев объяснил, чем вызвано нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 16.08.2024 (обновлено: 00:39 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502877.html
Патрушев объяснил, чем вызвано нападение ВСУ на Курскую область
Патрушев объяснил, чем вызвано нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 16.08.2024
Патрушев объяснил, чем вызвано нападение ВСУ на Курскую область
Нападение ВСУ на Курскую область вызвано предчувствием приближения неизбежного краха киевского режима, заявил в интервью "Известиям" помощник президента Росси... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T00:12
2024-08-16T00:39
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
николай патрушев
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область вызвано предчувствием приближения неизбежного краха киевского режима, заявил в интервью "Известиям" помощник президента Росси Николай Патрушев."Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима", — сказал он.Патрушев выразил уверенность, что атака была спланирована при участии НАТО и спецслужб Запада, без этого, как и прямой поддержки со стороны Запада, ВСУ не рискнули бы зайти на территорию России.По его словам, "заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности". "Штаты регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России", — пояснил помощник президента.Ситуация в Курской областиШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502712.html
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россия, курская область, брянская область, николай патрушев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Николай Патрушев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Патрушев объяснил, чем вызвано нападение ВСУ на Курскую область

Патрушев: атака на Курскую область вызвана предчувствием краха киевского режима

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Николай Патрушев
Помощник президента РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Помощник президента РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область вызвано предчувствием приближения неизбежного краха киевского режима, заявил в интервью "Известиям" помощник президента Росси Николай Патрушев.
«
"Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима", — сказал он.
Патрушев выразил уверенность, что атака была спланирована при участии НАТО и спецслужб Запада, без этого, как и прямой поддержки со стороны Запада, ВСУ не рискнули бы зайти на территорию России.
По его словам, "заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности". "Штаты регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России", — пояснил помощник президента.
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Атаку ВСУ на Курскую область планировали при участии НАТО, заявил Патрушев
00:09

Ситуация в Курской области

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Вчера, 21:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьНиколай ПатрушевВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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