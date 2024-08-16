https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502877.html

Патрушев объяснил, чем вызвано нападение ВСУ на Курскую область

Патрушев объяснил, чем вызвано нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 16.08.2024

Патрушев объяснил, чем вызвано нападение ВСУ на Курскую область

Нападение ВСУ на Курскую область вызвано предчувствием приближения неизбежного краха киевского режима, заявил в интервью "Известиям" помощник президента Росси... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T00:12

2024-08-16T00:12

2024-08-16T00:39

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

николай патрушев

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область вызвано предчувствием приближения неизбежного краха киевского режима, заявил в интервью "Известиям" помощник президента Росси Николай Патрушев."Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима", — сказал он.Патрушев выразил уверенность, что атака была спланирована при участии НАТО и спецслужб Запада, без этого, как и прямой поддержки со стороны Запада, ВСУ не рискнули бы зайти на территорию России.По его словам, "заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности". "Штаты регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России", — пояснил помощник президента.Ситуация в Курской областиШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502712.html

https://ria.ru/20240815/pentagon-1966490498.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, николай патрушев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины