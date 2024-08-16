Атаку ВСУ на Курскую область планировали при участии НАТО, заявил Патрушев
Патрушев: США лгут о своей непричастности к атаке ВСУ на Курскую область
Пиротехники МЧС России в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, США лгут, говоря о непричастности к преступлениям киевского режима, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
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"Заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности", — подчеркнул он в интервью "Известиям".
Как указал помощник главы государства, в Вашингтоне постоянно "говорят одно, а делают другое". Патрушев выразил уверенность, что без участия Штатов и их поддержке в Киеве бы не рискнули начать операцию на территории России.
Патрушев также напомнил, что создателем действующего киевского режима является Запад. Страны НАТО снабжают Украину оружием, военными инструкторами, разведанными и командуют ВСУ, указал помощник президента.
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"Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб", - добавил Патрушев.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.