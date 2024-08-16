https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502712.html

Атаку ВСУ на Курскую область планировали при участии НАТО, заявил Патрушев

Атаку ВСУ на Курскую область планировали при участии НАТО, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.08.2024

Атаку ВСУ на Курскую область планировали при участии НАТО, заявил Патрушев

Нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, США лгут, говоря о непричастности к преступлениям киевского режима,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T00:09

2024-08-16T00:09

2024-08-16T02:07

николай патрушев

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

нато

россия

курская область

киев

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, США лгут, говоря о непричастности к преступлениям киевского режима, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности", — подчеркнул он в интервью "Известиям".Как указал помощник главы государства, в Вашингтоне постоянно "говорят одно, а делают другое". Патрушев выразил уверенность, что без участия Штатов и их поддержке в Киеве бы не рискнули начать операцию на территории России.Патрушев также напомнил, что создателем действующего киевского режима является Запад. Страны НАТО снабжают Украину оружием, военными инструкторами, разведанными и командуют ВСУ, указал помощник президента."Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб", - добавил Патрушев.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/ssha-1966494018.html

https://ria.ru/20240815/pentagon-1966490498.html

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николай патрушев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, россия, курская область, киев