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Атаку ВСУ на Курскую область планировали при участии НАТО, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:09 16.08.2024 (обновлено: 02:07 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502712.html
Атаку ВСУ на Курскую область планировали при участии НАТО, заявил Патрушев
Атаку ВСУ на Курскую область планировали при участии НАТО, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.08.2024
Атаку ВСУ на Курскую область планировали при участии НАТО, заявил Патрушев
Нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, США лгут, говоря о непричастности к преступлениям киевского режима,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T00:09
2024-08-16T02:07
николай патрушев
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
нато
россия
курская область
киев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, США лгут, говоря о непричастности к преступлениям киевского режима, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. &quot;Заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности&quot;, — подчеркнул он в интервью &quot;Известиям&quot;.Как указал помощник главы государства, в Вашингтоне постоянно "говорят одно, а делают другое". Патрушев выразил уверенность, что без участия Штатов и их поддержке в Киеве бы не рискнули начать операцию на территории России.Патрушев также напомнил, что создателем действующего киевского режима является Запад. Страны НАТО снабжают Украину оружием, военными инструкторами, разведанными и командуют ВСУ, указал помощник президента.&quot;Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб&quot;, - добавил Патрушев.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/ssha-1966494018.html
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николай патрушев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, россия, курская область, киев
Николай Патрушев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Курская область, Киев, Специальная военная операция на Украине
Атаку ВСУ на Курскую область планировали при участии НАТО, заявил Патрушев

Патрушев: США лгут о своей непричастности к атаке ВСУ на Курскую область

© Фото : МЧС РоссииПиротехники МЧС России в Курской области
Пиротехники МЧС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : МЧС России
Пиротехники МЧС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, США лгут, говоря о непричастности к преступлениям киевского режима, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
«

"Заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности", — подчеркнул он в интервью "Известиям".

Как указал помощник главы государства, в Вашингтоне постоянно "говорят одно, а делают другое". Патрушев выразил уверенность, что без участия Штатов и их поддержке в Киеве бы не рискнули начать операцию на территории России.
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Патрушев также напомнил, что создателем действующего киевского режима является Запад. Страны НАТО снабжают Украину оружием, военными инструкторами, разведанными и командуют ВСУ, указал помощник президента.
«

"Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб", - добавил Патрушев.

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколай ПатрушевВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияКурская областьКиев
 
 
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