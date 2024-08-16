https://ria.ru/20240816/otstuplenie-1966700788.html
В подполье рассказали о готовящемся отступлении ВСУ в двух областях
В подполье рассказали о готовящемся отступлении ВСУ в двух областях - РИА Новости, 16.08.2024
В подполье рассказали о готовящемся отступлении ВСУ в двух областях
ВСУ готовятся к отступлению и эвакуации 54 населенных пунктов, которые находятся под их контролем в Херсонской и Николаевской областях, и срочно роют окопы,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:52
2024-08-16T21:52
2024-08-16T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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херсон
сергей лебедев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ готовятся к отступлению и эвакуации 54 населенных пунктов, которые находятся под их контролем в Херсонской и Николаевской областях, и срочно роют окопы, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Украина готовится к отступлению. Приходят сообщения из близких к ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) населённых пунктов о том, что их собираются эвакуировать. А военные срочным образом копают окопы и пытаются строить укрепрайоны в тех местах, которые сейчас далеко от ЛБС", - сообщил собеседник агентства.По словам коллег Лебедева, речь идет о возможной "эвакуации населения с 54-х населенных пунктов Херсона и Николаева".
https://ria.ru/20240816/vsu-1966700687.html
николаевская область
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в мире, вооруженные силы украины, николаевская область, херсон, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, Херсон, Сергей Лебедев
В подполье рассказали о готовящемся отступлении ВСУ в двух областях
Подполье: ВСУ готовятся к отступлению в Херсонской и Николаевской областях