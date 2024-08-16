https://ria.ru/20240816/otstuplenie-1966700788.html

В подполье рассказали о готовящемся отступлении ВСУ в двух областях

В подполье рассказали о готовящемся отступлении ВСУ в двух областях - РИА Новости, 16.08.2024

В подполье рассказали о готовящемся отступлении ВСУ в двух областях

ВСУ готовятся к отступлению и эвакуации 54 населенных пунктов, которые находятся под их контролем в Херсонской и Николаевской областях, и срочно роют окопы,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T21:52

2024-08-16T21:52

2024-08-16T22:01

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

николаевская область

херсон

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ готовятся к отступлению и эвакуации 54 населенных пунктов, которые находятся под их контролем в Херсонской и Николаевской областях, и срочно роют окопы, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Украина готовится к отступлению. Приходят сообщения из близких к ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) населённых пунктов о том, что их собираются эвакуировать. А военные срочным образом копают окопы и пытаются строить укрепрайоны в тех местах, которые сейчас далеко от ЛБС", - сообщил собеседник агентства.По словам коллег Лебедева, речь идет о возможной "эвакуации населения с 54-х населенных пунктов Херсона и Николаева".

https://ria.ru/20240816/vsu-1966700687.html

николаевская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, николаевская область, херсон, сергей лебедев