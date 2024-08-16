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"Национальная Лотерея" принесла в бюджет 1 млрд рублей на развитие спорта
"Национальная Лотерея" принесла в бюджет 1 млрд рублей на развитие спорта - РИА Новости, 16.08.2024
"Национальная Лотерея" принесла в бюджет 1 млрд рублей на развитие спорта
Размер целевых отчислений, уплаченных "Национальной Лотереей" в Минфин России на поддержку развития спорта с июля 2020 года по август 2024 года, составляет... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:49
2024-08-16T14:49
2024-08-16T15:25
россия
спорт
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Размер целевых отчислений, уплаченных "Национальной Лотереей" в Минфин России на поддержку развития спорта с июля 2020 года по август 2024 года, составляет более 1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе оператора лотерей. "Национальная Лотерея", организованная Минфином России, направляет целевые отчисления от проведения лотерейных розыгрышей на поддержку развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. По условиям проведения лотерей целевые отчисления составляют 10% от разницы между суммой выручки и суммой призового фонда. "В тех случаях, когда речь идет о здоровье нации, следует понимать, что качество, продолжительность жизни и благополучие граждан нередко связаны с тем, как в стране обстоит дело с популяризацией физической культуры и спорта", — говорится в сообщении. Кроме того, за время существования социально ориентированной лотереи бренда отчисления на благотворительность составили более 15,5 миллионов рублей.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, спорт
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Размер целевых отчислений, уплаченных "Национальной Лотереей" в Минфин России на поддержку развития спорта с июля 2020 года по август 2024 года, составляет более 1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе оператора лотерей.
"Национальная Лотерея", организованная Минфином России, направляет целевые отчисления от проведения лотерейных розыгрышей на поддержку развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. По условиям проведения лотерей целевые отчисления составляют 10% от разницы между суммой выручки и суммой призового фонда.
"В тех случаях, когда речь идет о здоровье нации, следует понимать, что качество, продолжительность жизни и благополучие граждан нередко связаны с тем, как в стране обстоит дело с популяризацией физической культуры и спорта", — говорится в сообщении.
Кроме того, за время существования социально ориентированной лотереи бренда отчисления на благотворительность
составили более 15,5 миллионов рублей.