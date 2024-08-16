https://ria.ru/20240816/otchisleniya-1966609124.html

"Национальная Лотерея" принесла в бюджет 1 млрд рублей на развитие спорта

"Национальная Лотерея" принесла в бюджет 1 млрд рублей на развитие спорта - РИА Новости, 16.08.2024

"Национальная Лотерея" принесла в бюджет 1 млрд рублей на развитие спорта

Размер целевых отчислений, уплаченных "Национальной Лотереей" в Минфин России на поддержку развития спорта с июля 2020 года по август 2024 года, составляет... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:49

2024-08-16T14:49

2024-08-16T15:25

россия

спорт

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Размер целевых отчислений, уплаченных "Национальной Лотереей" в Минфин России на поддержку развития спорта с июля 2020 года по август 2024 года, составляет более 1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе оператора лотерей. "Национальная Лотерея", организованная Минфином России, направляет целевые отчисления от проведения лотерейных розыгрышей на поддержку развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. По условиям проведения лотерей целевые отчисления составляют 10% от разницы между суммой выручки и суммой призового фонда. "В тех случаях, когда речь идет о здоровье нации, следует понимать, что качество, продолжительность жизни и благополучие граждан нередко связаны с тем, как в стране обстоит дело с популяризацией физической культуры и спорта", — говорится в сообщении. Кроме того, за время существования социально ориентированной лотереи бренда отчисления на благотворительность составили более 15,5 миллионов рублей.

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, спорт