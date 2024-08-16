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"Роскосмос": промышленное освоение ресурсов Луны начнется после 40-х годов - РИА Новости, 16.08.2024
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16:38 16.08.2024 (обновлено: 16:42 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/osvoenie-1966637511.html
"Роскосмос": промышленное освоение ресурсов Луны начнется после 40-х годов
"Роскосмос": промышленное освоение ресурсов Луны начнется после 40-х годов - РИА Новости, 16.08.2024
"Роскосмос": промышленное освоение ресурсов Луны начнется после 40-х годов
Человечество приступит к промышленному освоению лунных ресурсов после 40-х годов, спрогнозировал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:38
2024-08-16T16:42
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Человечество приступит к промышленному освоению лунных ресурсов после 40-х годов, спрогнозировал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Когда-нибудь, наверное после 40-х годов, человечество перейдёт к промышленности освоению этих ресурсов", - сказал Борисов на форуме "Территория смыслов". Он уточнил, что на Луне в больших, чем на Земле, количествах есть редкоземельные металлы, а также гелий. Чтобы обеспечивать энергетику для добывающего и прочего оборудования, в РФ создаётся ядерная энергетическая установка для поверхности Луны напомнил гендиректор "Роскосмоса".
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космос - риа наука, луна, земля, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Луна, Земля, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
"Роскосмос": промышленное освоение ресурсов Луны начнется после 40-х годов

Борисов: промышленное освоение ресурсов Луны начнется после 40-х годов

© Фото : Роскосмос/ИКИ РАНПервый снимок лунной поверхности станции "Луна-25"
Первый снимок лунной поверхности станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Роскосмос/ИКИ РАН
Первый снимок лунной поверхности станции "Луна-25". Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Человечество приступит к промышленному освоению лунных ресурсов после 40-х годов, спрогнозировал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
«
"Когда-нибудь, наверное после 40-х годов, человечество перейдёт к промышленности освоению этих ресурсов", - сказал Борисов на форуме "Территория смыслов".
Он уточнил, что на Луне в больших, чем на Земле, количествах есть редкоземельные металлы, а также гелий.
Чтобы обеспечивать энергетику для добывающего и прочего оборудования, в РФ создаётся ядерная энергетическая установка для поверхности Луны напомнил гендиректор "Роскосмоса".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Россия начала разработку ядерной энергоустановки для лунной станции
8 мая, 09:06
 
Космос - РИА НаукаЛунаЗемляРоссияЮрий Борисов (Роскосмос)Роскосмос
 
 
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