https://ria.ru/20240816/opasnost-1966710076.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 19 минут, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T23:27
2024-08-16T23:27
2024-08-16T23:27
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966582666_0:117:3111:1867_1920x0_80_0_0_7101717a01834ad060f5a2eb11ad8577.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 19 минут, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова. Восемнадцатая за день ракетная опасность была объявлена в 22.49 мск. Отбой ракетной опасности прозвучал в 23.08 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966582666_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_3329fbffbe332fd8bb1d7ba73a0e2ac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность через 19 минут после ее объявления