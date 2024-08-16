https://ria.ru/20240816/opasnost-1966710076.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 19 минут, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T23:27

2024-08-16T23:27

2024-08-16T23:27

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 19 минут, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова. Восемнадцатая за день ракетная опасность была объявлена в 22.49 мск. Отбой ракетной опасности прозвучал в 23.08 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины