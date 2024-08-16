https://ria.ru/20240816/opasnost-1966707983.html

В Курской области в 18-й раз за день звучит ракетная опасность

В Курской области в 18-й раз за день звучит ракетная опасность - РИА Новости, 16.08.2024

В Курской области в 18-й раз за день звучит ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области в 18-й раз за пятницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:58

2024-08-16T22:58

2024-08-16T22:59

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области в 18-й раз за пятницу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на пятницу в 02.34 мск. Сигнал был отменен спустя четыре минуты в 02.38. После ракетная опасность объявлялась еще 17 раз."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

https://ria.ru/20240816/ataki-1966707418.html

курская область

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2024

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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)