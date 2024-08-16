https://ria.ru/20240816/oon-1966665256.html

В УВКБ ООН заявили, что не помогают эвакуированным из Курской области

В УВКБ ООН заявили, что не помогают эвакуированным из Курской области - РИА Новости, 16.08.2024

В УВКБ ООН заявили, что не помогают эвакуированным из Курской области

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) не участвует в оказании помощи эвакуированным из Курской области, но осведомлено о ситуации,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T18:10

2024-08-16T18:10

2024-08-16T18:31

специальная военная операция на украине

россия

в мире

курская область

курск

валерий герасимов

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965666634_0:174:792:620_1920x0_80_0_0_c6679a78e0fa190147fec60a7c474d58.jpg

ЖЕНЕВА, 16 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) не участвует в оказании помощи эвакуированным из Курской области, но осведомлено о ситуации, заявила РИА Новости официальный представитель организации Ольга Серадо. "Хотя УВКБ ООН известно об эвакуации гражданских лиц из Курска и чрезвычайном положении, объявленном в области, именно национальные власти обеспечивают организацию приема, регистрацию и общее реагирование на ситуацию", - сказала она. Серадо добавила, что у УВКБ ООН есть офис в Москве, однако не имеет постоянного присутствия на границе или в регионах."УВКБ ООН и его партнерские НПО проводят регулярные мероприятия по предоставлению информации, психосоциальной поддержке и защите беженцев и лиц, ищущих убежища, из различных стран. Это включает в себя посещение пунктов временного размещения (ПВР), в которых находятся некоторые беженцы из Украины в Российской Федерации - с 2022 года мы осуществили около 60 визитов в 40 регионов. Эти визиты и мероприятия проводятся с 2022 года в контексте украинского кризиса с беженцами. Наши команды посетили регионы, затронутые конфликтом, но до недавних боевых действий", - подчеркнула представитель организации.Серадо также отметила, что УВКБ поддерживает связь со своими партнерами в РФ по вопросам гуманитарных потребностей и гуманитарной помощи. "Мы являемся давними партнерами Российского Красного Креста и знаем, что РКК оказывает помощь пострадавшему населению", - уточнила она.Накануне МЧС сообщило, что более 720 жителей Курской области эвакуированы за сутки, в 177 ПВР в 14 регионах размещены около 9,5 тысячи человек.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

россия

курская область

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, курская область, курск, валерий герасимов, владимир путин, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, вооруженные силы украины