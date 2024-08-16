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В УВКБ ООН заявили, что не помогают эвакуированным из Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
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18:10 16.08.2024 (обновлено: 18:31 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/oon-1966665256.html
В УВКБ ООН заявили, что не помогают эвакуированным из Курской области
В УВКБ ООН заявили, что не помогают эвакуированным из Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
В УВКБ ООН заявили, что не помогают эвакуированным из Курской области
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) не участвует в оказании помощи эвакуированным из Курской области, но осведомлено о ситуации,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:10
2024-08-16T18:31
специальная военная операция на украине
россия
в мире
курская область
курск
валерий герасимов
владимир путин
оон
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ЖЕНЕВА, 16 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) не участвует в оказании помощи эвакуированным из Курской области, но осведомлено о ситуации, заявила РИА Новости официальный представитель организации Ольга Серадо. "Хотя УВКБ ООН известно об эвакуации гражданских лиц из Курска и чрезвычайном положении, объявленном в области, именно национальные власти обеспечивают организацию приема, регистрацию и общее реагирование на ситуацию", - сказала она. Серадо добавила, что у УВКБ ООН есть офис в Москве, однако не имеет постоянного присутствия на границе или в регионах."УВКБ ООН и его партнерские НПО проводят регулярные мероприятия по предоставлению информации, психосоциальной поддержке и защите беженцев и лиц, ищущих убежища, из различных стран. Это включает в себя посещение пунктов временного размещения (ПВР), в которых находятся некоторые беженцы из Украины в Российской Федерации - с 2022 года мы осуществили около 60 визитов в 40 регионов. Эти визиты и мероприятия проводятся с 2022 года в контексте украинского кризиса с беженцами. Наши команды посетили регионы, затронутые конфликтом, но до недавних боевых действий", - подчеркнула представитель организации.Серадо также отметила, что УВКБ поддерживает связь со своими партнерами в РФ по вопросам гуманитарных потребностей и гуманитарной помощи. "Мы являемся давними партнерами Российского Красного Креста и знаем, что РКК оказывает помощь пострадавшему населению", - уточнила она.Накануне МЧС сообщило, что более 720 жителей Курской области эвакуированы за сутки, в 177 ПВР в 14 регионах размещены около 9,5 тысячи человек.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
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курская область
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россия, в мире, курская область, курск, валерий герасимов, владимир путин, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Курская область, Курск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Вооруженные силы Украины
В УВКБ ООН заявили, что не помогают эвакуированным из Курской области

В УВКБ ООН заявили, что не оказывают помощь эвакуированным из Курской области

© Фото : официальный Telegram-канал Главы Беловского района Курской областиВыезд жителей Беловского района Курской области
Выезд жителей Беловского района Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал Главы Беловского района Курской области
Выезд жителей Беловского района Курской области. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 16 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) не участвует в оказании помощи эвакуированным из Курской области, но осведомлено о ситуации, заявила РИА Новости официальный представитель организации Ольга Серадо.
«
"Хотя УВКБ ООН известно об эвакуации гражданских лиц из Курска и чрезвычайном положении, объявленном в области, именно национальные власти обеспечивают организацию приема, регистрацию и общее реагирование на ситуацию", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Серадо добавила, что у УВКБ ООН есть офис в Москве, однако не имеет постоянного присутствия на границе или в регионах.
"УВКБ ООН и его партнерские НПО проводят регулярные мероприятия по предоставлению информации, психосоциальной поддержке и защите беженцев и лиц, ищущих убежища, из различных стран. Это включает в себя посещение пунктов временного размещения (ПВР), в которых находятся некоторые беженцы из Украины в Российской Федерации - с 2022 года мы осуществили около 60 визитов в 40 регионов. Эти визиты и мероприятия проводятся с 2022 года в контексте украинского кризиса с беженцами. Наши команды посетили регионы, затронутые конфликтом, но до недавних боевых действий", - подчеркнула представитель организации.
Серадо также отметила, что УВКБ поддерживает связь со своими партнерами в РФ по вопросам гуманитарных потребностей и гуманитарной помощи. "Мы являемся давними партнерами Российского Красного Креста и знаем, что РКК оказывает помощь пострадавшему населению", - уточнила она.
Накануне МЧС сообщило, что более 720 жителей Курской области эвакуированы за сутки, в 177 ПВР в 14 регионах размещены около 9,5 тысячи человек.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреКурская областьКурскВалерий ГерасимовВладимир ПутинООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевВооруженные силы Украины
 
 
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