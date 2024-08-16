https://ria.ru/20240816/oon-1966603328.html

В ООН назвали демографический кризис на Украине серьезной проблемой

В ООН назвали демографический кризис на Украине серьезной проблемой - РИА Новости, 16.08.2024

В ООН назвали демографический кризис на Украине серьезной проблемой

Демографический кризис на Украине представляет собой крайне серьезную проблему, заявил представитель фонда ООН в области народонаселения на Украине Массимо... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:30

2024-08-16T14:30

2024-08-16T14:31

украина

николай азаров (политик)

оон

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Демографический кризис на Украине представляет собой крайне серьезную проблему, заявил представитель фонда ООН в области народонаселения на Украине Массимо Диана. В интервью изданию Newsweek он указал на то, что снижения рождаемости на Украине является препятствием на пути к ее восстановлению. "Мы, как правило, уделяем больше внимание... материальному восстановлению. Но кто будет занимается восстановлением и для кого?.. (Демографический кризис на Украине является) значительной проблемой", - добавил он. По мнению Дианы, для улучшения демографии потребуются меры, некоторые их которых могут принести результаты только по прошествии многих лет. Ранее в августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза. В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.

https://ria.ru/20240129/katastrofa-1924050602.html

https://ria.ru/20230926/ukraina-1898616664.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

украина, николай азаров (политик), оон