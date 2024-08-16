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В ООН назвали демографический кризис на Украине серьезной проблемой - РИА Новости, 16.08.2024
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14:30 16.08.2024 (обновлено: 14:31 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/oon-1966603328.html
В ООН назвали демографический кризис на Украине серьезной проблемой
В ООН назвали демографический кризис на Украине серьезной проблемой - РИА Новости, 16.08.2024
В ООН назвали демографический кризис на Украине серьезной проблемой
Демографический кризис на Украине представляет собой крайне серьезную проблему, заявил представитель фонда ООН в области народонаселения на Украине Массимо... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:30
2024-08-16T14:31
украина
николай азаров (политик)
оон
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Демографический кризис на Украине представляет собой крайне серьезную проблему, заявил представитель фонда ООН в области народонаселения на Украине Массимо Диана. В интервью изданию Newsweek он указал на то, что снижения рождаемости на Украине является препятствием на пути к ее восстановлению. "Мы, как правило, уделяем больше внимание... материальному восстановлению. Но кто будет занимается восстановлением и для кого?.. (Демографический кризис на Украине является) значительной проблемой", - добавил он. По мнению Дианы, для улучшения демографии потребуются меры, некоторые их которых могут принести результаты только по прошествии многих лет. Ранее в августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза. В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.
https://ria.ru/20240129/katastrofa-1924050602.html
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украина, николай азаров (политик), оон
Украина, Николай Азаров (политик), ООН
В ООН назвали демографический кризис на Украине серьезной проблемой

Представитель фонда ООН Диана назвала демографию на Украине серьезной проблемой

© AP Photo / David GoldmanПеринатальный центр на Украине
Перинатальный центр на Украине - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / David Goldman
Перинатальный центр на Украине
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Демографический кризис на Украине представляет собой крайне серьезную проблему, заявил представитель фонда ООН в области народонаселения на Украине Массимо Диана.
В интервью изданию Newsweek он указал на то, что снижения рождаемости на Украине является препятствием на пути к ее восстановлению.
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"Мы, как правило, уделяем больше внимание... материальному восстановлению. Но кто будет занимается восстановлением и для кого?.. (Демографический кризис на Украине является) значительной проблемой", - добавил он.
По мнению Дианы, для улучшения демографии потребуются меры, некоторые их которых могут принести результаты только по прошествии многих лет.
Ранее в августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.
В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.
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