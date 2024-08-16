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При атаке ВСУ в Курской области погибли два сотрудника "Народного фронта"
При атаке ВСУ в Курской области погибли два сотрудника "Народного фронта" - РИА Новости, 16.08.2024
При атаке ВСУ в Курской области погибли два сотрудника "Народного фронта"
Двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль, сообщила пресс-служба движения в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:51
2024-08-16T14:51
2024-08-16T17:27
происшествия
курская область
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль, сообщила пресс-служба движения в Telegram-канале."У нас сегодня большое горе, двое донецких пацанов, которые работали в Грушковском районе с первого дня эвакуации, погибли. Третий выжил, сейчас курские медики ему оказывают помощь. Парни навсегда войдут в историю страны героями", - сказал глава исполкома НФ Михаил Кузнецов на аудиозаписи.По сообщению пресс-службы, сотрудники и активисты Народного фронта погибли в результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области. Они помогали вывозить мирных жителей в ПВР. Еще один сотрудник эвакуационной бригады ранен."Погиб медик гуманитарной миссии Молодежного крыла Народного фронта в ДНР Ковалёв Николай Степанович с позывным "Чапай". Погиб координатор по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР Соколов Давид Валерьевич с позывным "Тюр", - сообщила пресс-служба.
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Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Общероссийский народный фронт, Специальная военная операция на Украине, Россия
При атаке ВСУ в Курской области погибли два сотрудника "Народного фронта"
ОНФ: при сбросе снаряда на автомобиль в Курской области погибли два сотрудника