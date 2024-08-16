https://ria.ru/20240816/obstrel-1966684616.html

ХАМАС заявило, что обстреляло поселение Мивтахим на юге Израиля

ХАМАС заявило, что обстреляло поселение Мивтахим на юге Израиля - РИА Новости, 16.08.2024

ХАМАС заявило, что обстреляло поселение Мивтахим на юге Израиля

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами поселение Мивтахим, расположенное на юге Израиля около... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:48

2024-08-16T19:48

2024-08-16T19:48

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 16 авг - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли ракетами поселение Мивтахим, расположенное на юге Израиля около границы с сектором Газа. "Бригады "Аль-Кассам" обстреляли поселение Мивтахим ракетами малой дальности", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, пострадавших - превысило 92 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240816/khamas-1966682397.html

https://ria.ru/20240808/netanjahu-1964948014.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году