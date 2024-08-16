https://ria.ru/20240816/obrazovanie-1966631300.html

Посол Бразилии в РФ ознакомился с проектами в сфере аграрного образования

Посол Бразилии в РФ ознакомился с проектами в сфере аграрного образования - РИА Новости, 16.08.2024

Посол Бразилии в РФ ознакомился с проектами в сфере аграрного образования

Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес посетил научно-практический центр "ФосАгро" в Российском государственном аграрном университете - МСХА имени РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:36

2024-08-16T16:36

2024-08-16T16:36

бразилия

россия

фосагро

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес посетил научно-практический центр "ФосАгро" в Российском государственном аграрном университете - МСХА имени К.А. Тимирязева и ознакомился с проектами в области аграрного образования, сообщает пресс-служба компании. Заместитель генерального директора "ФосАгро" по продажам и маркетингу Михаил Стёркин провел для бразильских дипломатов экскурсию по образовательному пространству, в котором размещены лекторий, фито-класс, библиотека и зона мастер-классов для проведения практических занятий. По информации пресс-службы университета, ректор учебного заведения Владимир Трухачев представил дипломату текущую деятельность и планы по развитию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Он акцентировал внимание на укреплении международных связей вуза, включающих сотрудничество с научными и образовательными организациями 85 государств мира, в том числе двумя вузами Бразилии. В ходе экскурсии посол обратил внимание на важность аграрного образования. В свою очередь, Стёркин подчеркнул, что сеть образовательных центров во главе с флагманским центром в Тимирязевке стала материально-технической базой программы "От руды до еды". "Инвестируя в инновационные продукты для АПК, мы понимаем, что отрасли нужны продвинутые специалисты, которые способны внедрить новые решения в повседневную практику. Поэтому мы совместно с Минсельхозом РФ реализуем программу подготовки кадров для АПК "От руды до еды", обеспечивая бесплатный доступ к методически выверенной информации для аграриев по всей стране. К настоящему моменту программа охватывает 47 аграрных вузов, запущена онлайн-платформа Pro Agro Lectorium, образовательная экосистема которой постоянно расширяется", – привели в пресс-службе слова Стёркина. Так, для студентов сформирован портфель из 420 оцифрованных видео лекций по агрономии и агрохимии, растениеводству и животноводству, инновациям и цифровизации в сельском хозяйстве, экономике и ответственному земледелию, в создании которого участвовали 58 спикеров по 23 направлениям. Кроме того, студенты вузов получают бесплатный доступ к современным знаниям в области агрохимии, выпускники могут использовать лекции для старта на новом месте работы, преподаватели – для сверки знаний с актуальными научными наработками и самоподготовки, а аграрии – для дополнительного обучения. Также есть возможность бесплатно пройти курсы по темам "Здоровье почв, минеральное питание растений и защита от стрессов" и "Цифровая трансформация АПК". "Уверен, что участие в проекте бразильских партнеров позволит нам вместе внести значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности планеты и развитие экологически ответственных практик ведения сельского хозяйства", – отметил Стёркин.

https://ria.ru/20240809/fosagro-1965234744.html

https://ria.ru/20240809/fosagro-1965245283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бразилия, россия, фосагро, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)